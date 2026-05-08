4 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या; एक्टर अरबाज खान ने आरोपी के खिलाफ कर दी ये बड़ी मांग

Pune Chield Rape Case: इस हफ़्ते की शुरुआत में महाराष्ट्र के पुणे में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार करने की घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने कथित तौर पर चार सील की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना पर बॉलिवूड के सुपरस्टार सलमान खान के भाई एक्टर अरबाज़ खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की है. मीडिया से बात करते हुए अरबाज़ ने कहा, "कानून-व्यवस्था को मज़बूत किया जाना चाहिए. आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. अगर लोग ऐसी हरकतें करेंगे, तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, और कानून उन्हें बख्शेगा नहीं."

पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के मुताबिक, बलात्कार के आरोपी के बुजुर्ग के खिलाफ पहले से ही दो ऐसे ही मामले दर्ज हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की जानकारी तब हुई जब बच्ची लापता हो गई और उसके रिश्तेदारों ने उसे ढूँढ़ना शुरू किया. ढूँढ़ने के दौरान, CCTV फुटेज सामने आया जिसमें आरोपी बुजुर्ग बच्ची के साथ नज़र आ रहा था.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ हुए भयानक रेप और मर्डर की निंदा करते हुए इसे "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना" बताया था. मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "यह अत्याचार 4 साल की एक बच्ची के साथ किया गया है. आरोपी को जीने का कोई हक नहीं है. वे आदतन अपराधी हैं और उन्हें मौत की सज़ा मिलनी चाहिए."

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आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस घटना के आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है. आचार्य महामंडलेश्वर ने मीडिया से कहा, "जिस व्यक्ति ने यह घिनौना काम किया है, उसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए. मैं केंद्र और राज्य सरकारों से गुज़ारिश करता हूँ कि वे रेप के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान लागू करें, और जो कोई भी महिलाओं और छोटी बच्चियों की इज़्ज़त से खिलवाड़ करे, उसे मौत की सज़ा दी जाए. तभी लोग ऐसी हरकतें करना बंद करेंगे."