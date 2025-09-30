प्यार में धोखा! गर्भवती होने पर प्रेमी का शादी से इंकार, फिर 16 की लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

Raipur Murder Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेम प्रसंग का एक खौफनाक अंत देखने को मिला. जहां एक 16 साल की नालाबिग लड़की ने अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी लड़की ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

इस हत्या के संबंध में पुलिस ने मंगलवार (30 सितंबर) को बताया कि नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसका शव रायपुर के एक लॉज में छोड़ दिया. पूरा मामला राजपुर के गंज थाना क्षेत्र का है. सोमवार को लॉज के कमरे से 20 साल के नौजवान का शव बरामद हुआ था. जिसकी पहचान मोहम्मद सद्दाम के रुप में हुई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक बिहार का रहने वाला था और वह छत्तीसगढ़ में रह रहा था. लॉज के कर्मचारियों ने कमरे में संदिग्ध गतिविधि देखी और इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कमरे के दरवाजा खोल कर जब अंदर दाखिल हुई तो उन्हें मृतक का शव लथपथ हालत में पड़ा मिला, जिस पर कई जगह चाकू के घाव थे.

पुलिस ने जांच शुरू की तो दंग रह गई. पुलिस के मुताबिक, हत्यारोपी नाबालिग लड़की बिलासपुर की रहने वाली है. वह प्रेमी की हत्या के बाद अपनी के पास चली गई थी, जब उसने मां को सारी बात बताई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. इसके बाद मां बेटी को लेकर कोनी थाने पहुंची और हत्या की बात की कुबूल करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक और आरोपी के बीच प्रेम लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जैसे ही लड़की गर्भवती हुई, वह अपने प्रेमी पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगी, लेकिन लड़के ने शादी करने से मना कर दिया. पुलिस ने बताया कि दोनों 27 सितंबर को लॉज में एक कमरा लेकर ठहरे थे. पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी लड़की ने अपने प्रेमी पर सोते समय चाकू से हमला किया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने कमरा लॉक कर दिया और उसकी चाभी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और बिलासपुर लौट गई.

हत्यारोपी लड़की ने अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद दोनों कोनी पुलिस के पास पहुंच कर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अभी हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम और हत्या में इस्तेमाल की गई हथियार की तलाश में जुटी है. पुलिस ने मृतक के परिवार को इसकी जानकारी दे दी है.