Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3215266
Zee SalaamSalaam Crime Newsअरसला तौहीद की हत्या पर बवाल, 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR; भड़का लोगों का गुस्सा

अरसला तौहीद की हत्या पर बवाल, 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR; भड़का लोगों का गुस्सा

Bali Arsala Tauheed Case: बाली में अरसला तौहीद की हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है. परिवार ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने और तीन दिन बाद भी FIR दर्ज न करने का आरोप लगाया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 13, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

अरसला तौहीद की हत्या पर बवाल, 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR; भड़का लोगों का गुस्सा

Rajasthan News: राजस्थान के पाली जिले में बाली के प्रेमनगर जंगलोई इलाके में अरसला तौहीद नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई. इस हत्या से जुड़ा मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है. घटना के तीन दिन बाद भी मुकदमा दर्ज न होने और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

मृतक के पिता फैजान ने आरोप लगाया कि जब परिवार जनाजा उठाने और कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, तब उन्हें न्याय का भरोसा देने के बजाय पुलिस ने कथित तौर पर सख्ती और दबंगई दिखाई. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें लगातार अलग-अलग जगह भेजकर परेशान किया और स्पष्ट जवाब नहीं दिया. परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जनाजे को भी खुद अपने वाहन से कब्रिस्तान पहुंचाया और पूरे मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई.

परिवार ने लगाया गंभीर आरोप
परिवार का कहना है कि अरसला तौहीद की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके शरीर पर चोट और हमले के निशान मौजूद थे. मृतक के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे पर हमला किया गया था और बाद में उसे मार दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि कई दिनों के बाद भी पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे फाटक के पास मारपीट
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना शनिवार शाम की है जब तौहीद अपने दो दोस्तों के साथ रेलवे फाटक की ओर जा रहा था. आरोप है कि रास्ते में चार से पांच लोगों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट की कोशिश की. इसी दौरान विवाद और मारपीट शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि तौहीद के साथ मौजूद उसका एक रिश्तेदार वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन कम उम्र होने के कारण तौहीद हमलावरों के चंगुल में फंस गया. कुछ समय बाद उसकी मौत की खबर सामने आई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस पर लगा गंभीर आरोप
स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. मामले ने नया मोड़ तब लिया जब कुछ लोगों ने इसे बीमारी या अन्य कारणों से हुई मौत बताने की कोशिश की, जबकि परिवार लगातार हत्या का आरोप लगा रहा है. मृतक के परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Rajasthan newsArsala Tauheed CaseBali News

Trending news

Rajasthan news
अरसला तौहीद की हत्या पर बवाल, 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR; भड़का लोगों का गुस्सा
UP News
UP News: मेरठ में STF का बड़ा एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी जुबैर ढेर
Bihar News
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उर्दू को जगह नहीं मिलने पर जदयू में नाराजगी
Hezbollah Israel war
“इजरायल को रियायत देना बंद करो”, हिज्बुल्लाह चीफ ने लेबनान सरकार को ललकारा
israel bulldozer action
वाराणसी की दालमंडी जैसा एक्शन! यरुशलम के पास फिलिस्तीनी दुकानों पर चला बुलडोजर
Varanasi News
वाराणसी दालमंडी में 6 मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा, मस्जिद कमिटी के लोग एक्टिव
UP News
बहराइच: मुस्लिम लड़के से प्यार की जिद पर अड़ी बेटी, फिर पिता ने उठाया खौफनाक कदम
madhya pradesh news
भोपाल: मुस्लिम नौजवान से बदसलूकी पर फूटा गुस्सा, 72 घंटे में एक्शन नहीं तो शहर बंद!
Haryana news
गौरक्षा के नाम पर आतंक, दो नौजवानों को पीटा, जूते चटवाए और फिर पिला दिया गौमूत्र
UP News
दालमंडी: वक्फ मुसाफिरखाने के बाद अब 6 मस्जिदों पर नजर, ध्वस्तीकरण के बातचीत जारी!