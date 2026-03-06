ढाई साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर, जुनैद-नासिर केस में मिली बेल

Advertisement
Monu Manesar Bail News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जुनैद-नासिर मर्डर केस के आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है. करीब ढाई साल जेल में रहने के बाद गुरुग्राम से जुड़े एक और केस में लीगल बॉन्ड की फॉर्मैलिटी पूरी होने के बाद वह जल्द ही रिहा हो सकता है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:27 AM IST

Monu Manesar Bail: राजस्थान के चर्चित जुनैद-नासिर मर्डर केस के आरोपी मोनू मानेसर को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने मोनू मानेसर को जमानत दे दी है. करीब ढाई साल से जेल में बंद मानेसर जल्द ही रिहा हो सकता है. हालांकि, उसकी रिहाई में एक-दो दिन लग सकते हैं, क्योंकि उसे अभी गुरुग्राम में एक और केस में बेल बॉन्ड भरना है.

मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है और वह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर गांव का रहने वाला है. वह लंबे समय से खुद को गौरक्षक बताता रहा है और कई विवादों में रहा है. साल 2023 में गुरुग्राम पुलिस ने उसे 12 सितंबर को मानेसर सेक्टर-1 मार्केट से गिरफ्तार किया था. उस पर पटौदी इलाके में लड़ाई के दौरान फायरिंग करने का आरोप था.

नासिर-जुनैत हत्याकांड में मोनू का हाथ?
मोनू मानेसर का नाम तब देश भर में चर्चा में आया जब राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले जुनैद और नासिर की हत्या का मामला सामने आया. राजस्थान पुलिस ने इस केस में भी उस पर आरोप लगाए और बाद में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की. इस केस में उनकी बेल काफी समय से पेंडिंग थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान जयपुर हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी. मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज के मुताबिक, बेल मिलने के बाद भी उनकी रिहाई तुरंत नहीं होगी. उन्हें पहले गुरुग्राम केस में बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसके बाद ही जेल से उनकी रिहाई का प्रोसेस पूरा हो सकेगा.

नूंह हिंसा में बनाया गया था आरोपी
मोनू मानेसर का नाम हरियाणा के नूंह दंगों से भी जुड़ा है. उन पर अगस्त 2023 में नूंह के नलहर महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने का आरोप था. इसी वजह से उन्हें मेवात दंगों के केस में आरोपी बनाया गया था. हालांकि उन्हें पटौदी फायरिंग केस और नूंह दंगों में पहले ही बेल मिल चुकी थी, लेकिन जुनैद-नासिर मर्डर केस में बेल न मिलने की वजह से वह अब तक जेल में थे.

यह भी पढ़ें:- 7 दिन बाद Ex Muslim सलीम को आया होश, ICU से सामने आया 5 सेकेंड का वीडियो

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

