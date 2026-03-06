ढाई साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर, जुनैद-नासिर केस में मिली बेल

Monu Manesar Bail: राजस्थान के चर्चित जुनैद-नासिर मर्डर केस के आरोपी मोनू मानेसर को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने मोनू मानेसर को जमानत दे दी है. करीब ढाई साल से जेल में बंद मानेसर जल्द ही रिहा हो सकता है. हालांकि, उसकी रिहाई में एक-दो दिन लग सकते हैं, क्योंकि उसे अभी गुरुग्राम में एक और केस में बेल बॉन्ड भरना है.

मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है और वह हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर गांव का रहने वाला है. वह लंबे समय से खुद को गौरक्षक बताता रहा है और कई विवादों में रहा है. साल 2023 में गुरुग्राम पुलिस ने उसे 12 सितंबर को मानेसर सेक्टर-1 मार्केट से गिरफ्तार किया था. उस पर पटौदी इलाके में लड़ाई के दौरान फायरिंग करने का आरोप था.

नासिर-जुनैत हत्याकांड में मोनू का हाथ?

मोनू मानेसर का नाम तब देश भर में चर्चा में आया जब राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले जुनैद और नासिर की हत्या का मामला सामने आया. राजस्थान पुलिस ने इस केस में भी उस पर आरोप लगाए और बाद में ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की. इस केस में उनकी बेल काफी समय से पेंडिंग थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान जयपुर हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी. मोनू मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज के मुताबिक, बेल मिलने के बाद भी उनकी रिहाई तुरंत नहीं होगी. उन्हें पहले गुरुग्राम केस में बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसके बाद ही जेल से उनकी रिहाई का प्रोसेस पूरा हो सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नूंह हिंसा में बनाया गया था आरोपी

मोनू मानेसर का नाम हरियाणा के नूंह दंगों से भी जुड़ा है. उन पर अगस्त 2023 में नूंह के नलहर महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने का आरोप था. इसी वजह से उन्हें मेवात दंगों के केस में आरोपी बनाया गया था. हालांकि उन्हें पटौदी फायरिंग केस और नूंह दंगों में पहले ही बेल मिल चुकी थी, लेकिन जुनैद-नासिर मर्डर केस में बेल न मिलने की वजह से वह अब तक जेल में थे.

यह भी पढ़ें:- 7 दिन बाद Ex Muslim सलीम को आया होश, ICU से सामने आया 5 सेकेंड का वीडियो