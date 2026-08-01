/अपने ही जुड़वा बच्चों के कत्ल पर माँ को दोहरा आजीवन कारावास, पति को भी मिली सजा

जांच में यह भी पता चला कि घटना से एक दिन पहले परिवार में शोक कार्यक्रम के कारण आमिर और उसकी मां घर से बाहर जा रहे थे. मुस्कान ने आमिर को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई औऱ इसी बात से नाराज होकर मुस्कान ने अपने दोनों मासूम बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया. इसके बाद उसने अपने पति को फोन करके बच्चों के लापता होने की जानकारी दी. जब बच्चों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. वहीं, आमिर ने पुलिस को सूचना देने के बजाय दोनों बच्चों के शवों को दफना दिया. अदालत में इस मामले के 24 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 16 गवाह पक्षद्रोही हो गए। इसके बावजूद परिस्थितिजन्य सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.