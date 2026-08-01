/अपने ही जुड़वा बच्चों के कत्ल पर माँ को दोहरा आजीवन कारावास, पति को भी मिली सजा

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Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के रतलाम की साल 2024 की एक दिल दहला देने वाली घटना में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपने चार महीने के जुड़वा बच्चों के कत्ल के मामले में माँ मुस्कान उर्फ पम्मी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, पति आमिर कुरैशी को सबूत छिपाने का दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान के मुताबिक यह मामला माणक चौक थाना क्षेत्र की वेदव्यास कॉलोनी का है. 20 नवंबर 2024 को पुलिस को जानकारी मिली थी कि किराए के मकान में रहने वाले दंपती के दोनों चार महीने के जुड़वा बच्चे पानी के ड्रम में मृत मिले हैं. इसके बाद दोनों बच्चों के शवों को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था. मामले की जांच के दौरान तहसीलदार की मौजूदगी में शवों को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया. रिपोर्ट में दोनों बच्चों की मौत पानी में डूबने से होना सामने आया.
जांच में यह भी पता चला कि घटना से एक दिन पहले परिवार में शोक कार्यक्रम के कारण आमिर और उसकी मां घर से बाहर जा रहे थे. मुस्कान ने आमिर को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई औऱ इसी बात से नाराज होकर मुस्कान ने अपने दोनों मासूम बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया. इसके बाद उसने अपने पति को फोन करके बच्चों के लापता होने की जानकारी दी. जब बच्चों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. वहीं, आमिर ने पुलिस को सूचना देने के बजाय दोनों बच्चों के शवों को दफना दिया. अदालत में इस मामले के 24 गवाह पेश किए गए, जिनमें से 16 गवाह पक्षद्रोही हो गए। इसके बावजूद परिस्थितिजन्य सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.