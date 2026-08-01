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अपने ही जुड़वा बच्चों के कत्ल पर माँ को दोहरा आजीवन कारावास, पति को भी मिली सजा

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के रतलाम की एक दर्दनाक घटना में अदालत ने मां मुस्कान उर्फ पम्मी को अपने चार महीने के जुड़वा बच्चों की हत्या का दोषी मानते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, पति आमिर कुरैशी को सबूत छिपाने के अपराध में जेल और जुर्माने की सजा दी गई. अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:06 PM IST
अपने ही जुड़वा बच्चों के कत्ल पर माँ को दोहरा आजीवन कारावास, पति को भी मिली सजा

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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