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रील बनाने गया था 17 साल का मुस्लिम बच्चा; गार्ड विवेक यादव ने मारी गोली, किया चौंकाने वाला दावा!

UP Muslim News: गाजियाबाद के साहिबाबाद में नीम-तामीर बिल्डिंग में गोली लगने से 17 साल के नाबालिग मुस्लिम बच्चे की मौत हो गई. परिवार का कहना है कि वह दोस्तों के साथ रील बनाने गया था, जबकि सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव ने चोरी का इल्जाम लगाया. पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लेकर हथियार बरामद किया है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 09, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:51 PM IST
रील बनाने गया था 17 साल का मुस्लिम बच्चा; गार्ड विवेक यादव ने मारी गोली, किया चौंकाने वाला दावा!
Image Credit: मृतक नाबालिग समीर (बाएं) को गोली मारकर कत्ल

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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