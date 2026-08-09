/रील बनाने गया था 17 साल का मुस्लिम बच्चा; गार्ड विवेक यादव ने मारी गोली, किया चौंकाने वाला दावा!

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Ghaziabad News Today: गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक नीम-तामीर इमारत में इतवार (9 अगस्त) को हुई गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैला गई. गोली लगने से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्त के साथ रील बनाने आया था, इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें गोली मार दी.
पुलिस ने मृतक की पहचान 17 साल के समीर पुत्र नबी अहमद के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ अर्थला इलाके में मौजूद पार्श्वनाथ बिल्डिंग में गया था. परिवार का दावा है कि वह वहां रील बनाने गया था, जबकि हिरासत में लिए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने बच्चों पर सरिया और निर्माण सामग्री चोरी करने का इल्जाम लगाया है. पुलिस अब दोनों दावों के बीच की हकीकत जानने में जुटी है.
यह वारदात साहिबाबाद थाना क्षेत्र की हिंडन पुल चौकी के अंतर्गत आने वाले अर्थला इलाके में स्थित अर्ध-निर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में हुई. मृतक की पहचान समीर के तौर पर हुई है, जो नबी अहमद का बेटा था. गोली लगने के बाद समीर को इलाज के लिए एमएमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार सदमे में है.
परिजनों के मुताबिक, समीर अपने कुछ दोस्तों के साथ इमारत में रील बनाने गया था. उनका इल्जाम है कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथियों ने किशोर को चोर समझ लिया. इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर गोली मार दी गई. परिवार ने इस घटना को लेकर संगीन इल्जाम लगाए हैं.
वहीं, पुलिस की पूछताछ में मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव ने अलग दावा किया है. उसका कहना है कि कुछ नौजवान जेरेतामीर इमारत से लोहे की सरिया और दूसरा सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे. गार्ड के मुताबिक, उसने उन्हें डराकर भगाने के मकसद से अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई थी. उसका दावा है कि गोली जानबूझकर किसी को निशाना बनाकर नहीं चलाई गई, लेकिन फायरिंग के दौरान गोली समीर को लग गई.
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव को हिरासत में ले लिया है. उसके पास मौजूद लाइसेंसी हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. इसी हथियार से गोली चलने की बात सामने आई है.
पुलिस अब इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की पूरी कड़ी साफ हो सके. जांच में दूसरे सबूत भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, समीर के परिवार की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जांच में सामने आने वाले तथ्यों की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
साहिबाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित सक्सेना ने बताया कि गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिए जाने, हथियार बरामद होने और जांच जारी होने की तस्दीक की.
पुलिस का कहना है कि फिलहाल इलाके में हालात शांतिपूर्ण हैं और जांच का मकसद यह पता लगाना है कि आखिर उस नीम-तामीर इमारत में 17 साल के समीर की जान जाने की नौबत कैसे आई.