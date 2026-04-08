Bihar News: समस्तीपुर में ज़मीनी विवाद में 50 वर्षीय रज्जाक की पीट-पीटकर हत्या!

नई दिल्ली: बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान थाना इलाके के मोरकाही गांव में गुरुवार को आपसी ज़मीनी विवाद में लाठी-डंडे से मारपीट कर एक 50 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. इस वारदात में एक महिला समेत आधा दर्जन से ज्यादा अफराद ज़ख़्मी हो गए.घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, बुधवार की सुबह पड़ोसी के साथ झोपड़ी बनाने को लेकर मोहम्मद रज्जाक की कहासुनी हुई थी. बहस के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इसी दौरान मो. रज्जाक के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो गए. घटना के बाद उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए हसनपुर के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रज्जाक को बेगूसराय रेफर कर दिया. लेकिन बेगूसराय ले जाने के दौरान रास्ते में ही रज्जाक की मौत हो गई.

मारपीट की इस घटना में रज्जाक के अलावा एक औरत समेत आधा दर्जन से ज्यादा अफराद के ज़ख़्मी होने की खबर है. वारदात के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने लाश को लेकर हसनपुर-बिथान मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया. सड़क जाम होने की वजह से राहगीरों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, इंतजामिया और मकामी लोगों ने समझा -बुझाकर जाम हटवाया. वारदात की खबर मिलते ही हसनपुर SHO अकमल खुर्शीद और बिथान SHO प्रकाश चंद्र राजू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर निष्पक्ष जांच व न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है.

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हसनपुर SHO अकमल खुर्शीद ने बताया कि लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया गया है, और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया है. पुलिस अपने स्तर से मामले की गहन जांच-पड़ताल कर रही है. हालांकि, देर शाम तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था.

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