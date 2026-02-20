Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116703
Zee SalaamSalaam Crime Newsहिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार

हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आलम नाम के एक युवक ने अपनी सगी बहन रूप जहां की गला घोटकर हत्या कर दी. रूप जहां एक हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी. आरोपी आलम का कहना है बहन के हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग से परिवार की बदनामी हो रही थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी ही बहन का गला घोटकर इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसकी बहन एक गैर-मुस्लिम (हिंदू) युवक से प्रेम करती थी. हत्या करने वाले आरोपी भाई का नाम आलम है. आलम ने रमजान के पहले ही दिन अपनी बहन की हत्या कर दी और 112 पर कॉल करके पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी. आलम ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. 

मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आरोपी आलम अपनी बहन का हिंदू युवक से साथ प्रेम प्रसंग से खुश नहीं था, इसलिए उसने हत्या कर दी. ऑनर किलिंग के इस मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है. वहीं, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर, इस मामले की जांच कर रही है. यह घटना संभल जिले के असमोली थाना इलाके के मतावली पट्टी जग्गू गांव का है. 

मृतक युवती का नाम रूप जहां है, जो एक हिन्दू युवक के साथ प्रेम कर रही थी और वह दो दिन पहले अपने प्रेमी हिंदू युवक के साथ भाग गई थी. युवती का भाई आलम और अन्य परिजन मामले की जानकारी होने पर रूप जहां को हिंदू युवक के साथ शादी कराने का झांसा देकर घर ले आए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

घर लाने के बाद बीते गुरुवार (19 फरवरी) की रात लगभग 9 बजे आलम ने रूप जहां की गला घोंटकर हत्या कर दी और पुलिस को कॉल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. सगी बहन के कातिल आलम का कहना है बहन के हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग से परिवार की बदनामी हो रही थी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

sambhal honour killing caseallam murdered own sister rup jahanminority newsToday News

Trending news

sambhal honour killing case
हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार
raebareli news
कुल्हड़ बनाने वाले कारीगर शहीद को GST विभाग ने थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
Supreme Court on Murshidabad Babri Masjid
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका
Hyderabad Amberpet Tension
Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव
mp news
Jabalpur: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Rajasthan news
हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
Uttarakhand news
Uttarakhand: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार
CAA Supreme Court Hearing
CAA पर रोक लगेगी या मिलेगी सुप्रीम मंजूरी? इस महीने होगी SC में आखिरी सुनवाई
ramzan news
रमजान पर राज्य सरकारों का बड़ा तोहफा, मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी
UP News
छोटे भाई ने बड़े भाई तारिक को काटकर आंगन में दफनाया, चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा