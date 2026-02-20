हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मुस्लिम युवक ने अपनी ही बहन का गला घोटकर इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसकी बहन एक गैर-मुस्लिम (हिंदू) युवक से प्रेम करती थी. हत्या करने वाले आरोपी भाई का नाम आलम है. आलम ने रमजान के पहले ही दिन अपनी बहन की हत्या कर दी और 112 पर कॉल करके पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी. आलम ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आरोपी आलम अपनी बहन का हिंदू युवक से साथ प्रेम प्रसंग से खुश नहीं था, इसलिए उसने हत्या कर दी. ऑनर किलिंग के इस मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है. वहीं, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर, इस मामले की जांच कर रही है. यह घटना संभल जिले के असमोली थाना इलाके के मतावली पट्टी जग्गू गांव का है.

मृतक युवती का नाम रूप जहां है, जो एक हिन्दू युवक के साथ प्रेम कर रही थी और वह दो दिन पहले अपने प्रेमी हिंदू युवक के साथ भाग गई थी. युवती का भाई आलम और अन्य परिजन मामले की जानकारी होने पर रूप जहां को हिंदू युवक के साथ शादी कराने का झांसा देकर घर ले आए थे.

घर लाने के बाद बीते गुरुवार (19 फरवरी) की रात लगभग 9 बजे आलम ने रूप जहां की गला घोंटकर हत्या कर दी और पुलिस को कॉल करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. सगी बहन के कातिल आलम का कहना है बहन के हिंदू युवक के साथ प्रेम प्रसंग से परिवार की बदनामी हो रही थी.