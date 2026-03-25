सरेराह कर दी गई हसन खान की हत्या, तमाशाबीन बनी रही जिंदा लोगों की भीड़

Bihar Murder News: बिहार के सासाराम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैला गई. यहां दिनदहाड़े बीच सड़क पर दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी, और अब इस घटना से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद एक बार फिर अल्पसंख्यों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला बिहार के सासाराम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद का है, जहां मंगलवार (24 मार्च) को एक नौजवान की कुछ दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. आरोपियों ने पुलिस प्रशासन को गुमराह के करने के लिए हत्या करने बाद शव को दूसरी जगह फेक दिया. हालांकि, अब इस घटना की एक वीडियो सामने आई है, जिसके बाद आरोपियों की पोल खुल गई.

दबंगों ने पीड़ित को बांधकर लाठी-डंडों से पीटा

फिलहाल इस वायरल वीडियो की विश्वसनीय स्रोतों पुष्टि नहीं हो पाई है. वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वे बेहद खौफनाक हैं. इसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान के पैर में रस्सी बांधकर उसे दिनदहाड़े सड़क पर घसीटा जा रहा है. इतना ही नहीं, एक शख्स उस पर लगातार लाठी-डंडों से हमला कर रहा है. हैरानी की बात यह है कि आसपास से लोग और गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी पीड़ित को बचाने के लिए आगे नहीं आया.

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मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान हसन रजा खान के रूप में हुई है, जिसकी हत्या जमीन के पुराने विवाद को लेकर की गई है. आरोप है कि दबंगों ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे एक गाड़ी में डालकर दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके. पुलिस को मृतक के वेरिफिकेशन और जांच में दुश्वारी आए.

पुलिस ने कई आरोपियों को दबोचा

इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं और दबंगों के डर से खुलकर सामने आने से बच रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि जिस शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है, वही हसन रजा खान है, जिसकी हत्या हुई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है.

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