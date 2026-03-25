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Zee SalaamSalaam Crime Newsसरेराह कर दी गई हसन खान की हत्या, तमाशाबीन बनी रही जिंदा लोगों की भीड़

सरेराह कर दी गई हसन खान की हत्या, तमाशाबीन बनी रही जिंदा लोगों की भीड़

Bihar Crime News: बिहार के सासाराम की एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दंबग में एक मुस्लिम नौजवान को रस्सियों से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं. इस दौरान मौके पर लोग मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहे और उन्हें बचाने कोई नहीं आया. पीड़ित की मौत के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने उसे दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:10 PM IST

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सासाराम में मुस्लिम नौजवान की सरेराह पीट-पीट कर हत्या
सासाराम में मुस्लिम नौजवान की सरेराह पीट-पीट कर हत्या

Bihar Murder News: बिहार के सासाराम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैला गई. यहां दिनदहाड़े बीच सड़क पर दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी, और अब इस घटना से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद एक बार फिर अल्पसंख्यों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला बिहार के सासाराम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद का है, जहां मंगलवार (24 मार्च) को एक नौजवान की कुछ दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. आरोपियों ने पुलिस प्रशासन को गुमराह के करने के लिए हत्या करने बाद शव को दूसरी जगह फेक दिया. हालांकि, अब इस घटना की एक वीडियो सामने आई है, जिसके बाद आरोपियों की पोल खुल गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दबंगों ने पीड़ित को बांधकर लाठी-डंडों से पीटा
फिलहाल इस वायरल वीडियो की विश्वसनीय स्रोतों पुष्टि नहीं हो पाई है. वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वे बेहद खौफनाक हैं. इसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान के पैर में रस्सी बांधकर उसे दिनदहाड़े सड़क पर घसीटा जा रहा है. इतना ही नहीं, एक शख्स उस पर लगातार लाठी-डंडों से हमला कर रहा है. हैरानी की बात यह है कि आसपास से लोग और गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी पीड़ित को बचाने के लिए आगे नहीं आया. 

यह भी पढ़ें: जलगांव में हिंदू बच्ची को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं, आरोपियों को फांसी देने की मांग

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान हसन रजा खान के रूप में हुई है, जिसकी हत्या जमीन के पुराने विवाद को लेकर की गई है. आरोप है कि दबंगों ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे एक गाड़ी में डालकर दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके. पुलिस को मृतक के वेरिफिकेशन और जांच में दुश्वारी आए. 

पुलिस ने कई आरोपियों को दबोचा
इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग सहमे हुए हैं और दबंगों के डर से खुलकर सामने आने से बच रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि जिस शख्स को सड़क पर घसीटा जा रहा है, वही हसन रजा खान है, जिसकी हत्या हुई.  पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है. 

यह भी पढ़ें: भजनपुरा में 18 साल के आसिफ की बेरहमी से हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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