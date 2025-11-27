‘10 रुपये वाले बिस्कुट’ से स्टार बने शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्ची से जुड़े वीडियो में फंसा

Shadab Jakati Arrested: सोशल मीडिया की दुनिया में तेजी से पहचान बनाने वाले स्टार शादाब जकाती को पुलिस ने गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है. शादाब पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची का अश्लील कंटेंट में इस्तेमाल किया, जिससे सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया. यह मामला सामने आने के बाद इंचोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जकाती को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, जकाती के खिलाफ यह शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग में दर्ज कराई गई थी. सोशल एक्टिविस्ट राहुल ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में औपचारिक शिकायत दी थी. शिकायत में कहा गया था कि जकाती ने जिस तरह का वीडियो बनाया है, वह न सिर्फ अभद्र और शर्मनाक है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ भी है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद शादाब जकाती को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन ज़काती को कोर्ट से बेल मिल गई है और वह रिहा हो गया है.

जमानत मिलने के बाद जकाती ने क्या कहा?

कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शादाब जकाती ने कहा, "मुझे बहुत से लोगों का दुआ मिला है. जिन लोगों ने यह काम किया है, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं हैं. मैंने अपनी बेटी के बारे में एक वीडियो बनाया था. वह खुद मेरी बेटी है. मैंने उसमें बस इतना कहा था कि तुम क्यूट हो, प्यारी बच्ची हो, सुंदर हो, तो तुम्हारी मां भी सुंदर होगी. मैंने उस वीडियो की तारीफ की है, मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा. मैंने सोच-समझकर उसे पोस्ट किया था. बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया. अगर मेरा वीडियो देखकर किसी को दुख हुआ है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं."

किस वीडियो को लेकर फंस गया शादाब जकाती

दरअसल, शादाब जकाती ने एक वीडियो बनाया है, उसमें वह एक किराना दुकानदार की भूमिका निभा रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची उसकी दुकान पर चिप्स और बिस्कुट खरीदने आती है और कहती है कि उसकी मम्मी पैसे दे देगी. बच्ची के जाने के बाद वीडियो में शादाब का संवाद बेहद आपत्तिजनक हो जाता है. वह कहता है कि अगर बच्ची इतनी खूबसूरत है तो उसकी मां कितनी खूबसूरत होगी. इसके बाद वह बच्ची के घर पैसे लेने जाता है और बच्ची की मां से अश्लील अंदाज़ में बात करता है. इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली.

कौन है शादाब जकाती?

शादाब जकाती को असली पहचान उस समय मिली थी, जब उसने “10 रुपये वाले बिस्कुट” से जुड़ा एक मजेदार वीडियो बनाया था. इस वीडियो में वह दुकानदार से पूछता है, “10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी?” यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि रातों-रात शादाब सोशल मीडिया स्टार बन गया. उसकी लोकप्रियता देशभर में फैल गई और उसके वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर छा गए. इसी वायरल लोकप्रियता के चलते उसे दुबई जाने का मौका मिला, वहां उसे एक आलीशान फ्लैट तक भेंट में मिला. इसके अलावा उसने कई बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड हस्तियों के साथ भी रील बनाई थी.