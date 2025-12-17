Advertisement
UP: बिना बुर्का मायके गई थी पत्नी; फारूक ने की ताहिरा और दो बेटियों की हत्या, फिर सेप्टिक टैंक में दफना दिया

Shamli News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना इलाके में फारूक ने कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के बाद अपनी पत्नी ताहिरा और दो बेटियों को गोली मारकर हत्या कर दी. उस पर शवों को सेप्टिक टैंक में दफनाने और फिर उसे कंक्रीट के स्लैब से ढकने का आरोप है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:50 AM IST

UP: बिना बुर्का मायके गई थी पत्नी; फारूक ने की ताहिरा और दो बेटियों की हत्या, फिर सेप्टिक टैंक में दफना दिया

Shamli Murder News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक शख्स ने अपनी बीवी और दो बेटियों का मर्डर कर दिया. फारूक ने पहले अपनी बीवी और दो बेटियों को गोली मारी, फिर उनकी लाशों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया और उसके ऊपर कंक्रीट का फ़र्श बना दिया. 

दरअसल, यह पूरी घटना शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव में हुई. पारिवारिक झगड़े के बाद फारूक की बीवी ताहिरा बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई थी. इसी बात से खफा होकर फारूक ने पहले पत्नी और बेटियों अफरीन और सरीन को गोली मारा, फिर उनकी लाशों को सेप्टिक टैंक में दफना दिया और उसके ऊपर कंक्रीट का फ़र्श बना दिया. पुलिस ने तीनों लाशों को बरामद कर ली हैं. 

पांच दिनों से लापता थीं मां और बेटियां
जानकारी के मुताबिक, महिला और उसकी दो बेटियां पांच दिनों से लापता थीं. आरोपी फारूक  ने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा था और लाशों को वहीं दफना दिया था. पुलिस पूछताछ के दौरान फारूक ने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी अफ़रीन को गोली मारकर मार डाला. फिर उसने अपनी दूसरी बेटी सरीन का गला घोंट दिया और तीनों लाशों को अपने घर के आंगन में शौचालय के लिए खोदे गए गड्ढे में दफ़ना दिया. मर्डर का खुलासा होने से पहले तीनों लापता थे.

आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म
फारूक के पिता ने कुछ अनहोनी की आशंका से पुलिस को उनके लापता होने की सूचना दी थी. जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो फारूक झूठ बोलता रहा. हालांकि, जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने मर्डर कबूल कर लिया. उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आंगन में खुदाई शुरू की. घटना के बारे में एसपी एनपी सिंह ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. तिहरे मर्डर से गांव में डर का माहौल है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

