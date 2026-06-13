पीड़ित अब्दुल मतीन ने बताया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद वह किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा. घटना के बाद अब्दुल मतीन ने डुमरियागंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. हालांकि उनका आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है, वे खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.