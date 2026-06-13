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डुमरियागंज: होने वाली बीवी के घर से लौट रहे मतीन को दबंगों ने निर्वस्त्र कर पीटा, वीडियो वायरल

UP Crime News: सिद्धार्थनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है. जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में अब्दुल मतीन नाम के एक नौजवान को बदमाशों ने निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा. पीड़ित का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. जबकि पुलिस का कहना है कि इस मामले सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई जा रही है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:42 PM IST
डुमरियागंज: होने वाली बीवी के घर से लौट रहे मतीन को दबंगों ने निर्वस्त्र कर पीटा, वीडियो वायरल
Image Credit: पीड़ित नौजवान अब्दुल मतीन

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