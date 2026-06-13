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Siddharthnagar News Today: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नौजवान को दबंगों ने रास्ता रोककर कथित तौर पर सरेराह बेरहमी से पिटाई. इतना ही नहीं पीड़ित को निर्वस्त्र कर बदमाशों ने अमानवीय व्यवहार भी किया. इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई. पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
यह पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र का है. जहां एक नौजवान के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई. पीड़ित की पहचान क्षेत्र के खरगौला गांव के अब्दुल मतीन के रूप में हुई है. अब्दुल मतीन ने आरोप लगाया कि कुछ युवकों ने उन्हें निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है.
पीड़ित अब्दुल मतीन के मुताबिक, यह घटना 3 जून की रात करीब 11 बजे की है. उनका कहना है कि वह उस दिन सेक्युइयां गांव में अपनी होने वाली बीवी के घर दावत में शामिल होने गए थे. दावत से लौटते समय गांव के बाहर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. बदमाशों ने पहले नाम और पता पूछा, इसके बाद बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.
मतीन का आरोप है कि सेक्युइयां गांव के सिराज, रफीक, सोनू और अबरार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया. इसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर दिया गया और उनके निजी अंगों समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर बेरहमी से मारपीट की गई. पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने उसकी जान लेने की भी कोशिश की.
पीड़ित अब्दुल मतीन ने बताया कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद वह किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा. घटना के बाद अब्दुल मतीन ने डुमरियागंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. हालांकि उनका आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर हमला करने का आरोप है, वे खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.
पीड़ित ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. इस संबंध में फोन पर जब डुमरियागंज थाने से संपर्क किया गया तो एक अधिकारी ने शिकायत दर्ज न करने के आरोपों से इनकार किया. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सुंसगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, और आगे की कार्रवाई जारी है.