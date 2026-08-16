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FIR में 3 दिन की देरी, फिर फंदे पर लटकी मिली नाबालिग मुस्लिम बच्ची; अब दरिंदों के नाम पर पुलिस का "गोपनीयता" का पर्दा!

UP Crime News: सीतापुर में तीन दिन से लापता 16 साल की नाबालिग मुस्लिम बच्ची का शव फंदे से लटकने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. परिजनों का इल्जाम है कि पुलिस ने समय पर गुमशुदगी दर्ज नहीं की. लापरवाही पर चौकी प्रभारी सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस ने 3 मुल्जिमों को हिरासत में लिया है, लेकिन गोपनीयता का हवाला देकर उनके नाम बताने से इनकार कर दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 16, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:33 PM IST
FIR में 3 दिन की देरी, फिर फंदे पर लटकी मिली नाबालिग मुस्लिम बच्ची; अब दरिंदों के नाम पर पुलिस का "गोपनीयता" का पर्दा!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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