FIR में 3 दिन की देरी, फिर फंदे पर लटकी मिली नाबालिग मुस्लिम बच्ची; अब दरिंदों के नाम पर पुलिस का "गोपनीयता" का पर्दा!

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Sitapur News Today: घर से लापता हुई 16 साल की एक मुस्लिम लड़की का शव तीन दिन बाद कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटका मिलने से सीतापुर में सनसनी फैल गई. लड़की के घरवालों का इल्जाम है कि उन्होंने उसके लापता होने की जानकारी पुलिस को समय रहते दे दी थी, लेकिन शिकायत के बावजूद गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस की तरीका-ए-कार पर भी सवाल उठे हैं.
इस मामले में पुलिस चौकी के प्रभारी को लापरवाही के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थानेदार के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है. यह मामला सीतापुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शंकरपुर सरोही गांव का है.
मिली जानकारी के मुताबिक, लड़की 11 अगस्त को शाम करीब चार बजे घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी. परिवार ने उसकी तलाश की और उसी दिन पुलिस को उसके लापता होने की जानकारी दी. परिवार का कहना है कि अगले दिन यानी 12 अगस्त को भी वे पुलिस थाने पहुंचे और लड़की के लापता होने की शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया.
परिवार की तरफ से पुलिस पर लापरवाही के इल्जाम लगाए जाने के बीच भीम आर्मी के चीफ और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को उठाया. उनका दावा है कि उनकी तंजीम के कारकुनान ने लड़की के परिवार से राब्ता किया और पुलिस पर मामला दर्ज करने का दबाव बनाया. इसके बाद 14 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई.
एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही समय बाद उसी शाम लड़की का शव शंकरपुर सरोही गांव के पास एक कब्रिस्तान के नजदीक पेड़ से लटका हुआ मिला. शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस अफसरान के मुताबिक, पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल ने किया. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई. नॉर्थ जोन) के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आलोक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम का अमल पैनल की जेर-ए-निगरानी कराया गया और उसे रिकॉर्ड भी किया गया, ताकि मौत की वजह) से मुतअल्लिक तमाम पहलुओं की तहकीकात की जा सके.
अधिकारियों के मुताबिक, लड़की का शव कम से कम तीन दिन पुराना था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी लगना बताई गई है. हालांकि, मामले की पूरी तहकीकात के लिए पुलिस परिवार की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर और उसमें लगाए गए इल्जामों की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
लड़की के परिवार ने एफआईआर में तीन लोगों को मुल्जिम बनाया है. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के जरिए घटना से जुड़े हालात और लड़की की मौत के पीछे की हकीकत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
सियासत ने सीतापुर एसपी ऑफिस के हवाले से घटना की तस्दीक की है. हालांकि, एसपी ऑफिश की ओर से एफआईआर में नामजद मुल्जिमों की पहचान सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया गया. एसपी ऑफिस के मुताबिक, मामला दर्ज किया जा चुका है और तीनों नामजद लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब मुल्जिमों के नाम और पहचान के बारे में जानकारी मांगी गई तो एसपी ऑफिश के प्रतिनिधि ने कहा कि यह एक औरत से जुड़ा मामला है और इस वजह से मुल्जिमों से मुतल्लिक जानकारी शेयर नहीं की जा सकती. उन्होंने इसे कॉन्फिडेंशियल मामला बताते हुए नाम बताने से इनकार किया.
इस घटना में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है. परिवार के मुताबिक, लड़की के लापता होने के बाद समय पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इसी लापरवाही के इल्जाम में पुलिस चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया है. साथ ही कोतवाली देहात थाना प्रभारी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है. अब जांच में यह देखा जा रहा है कि लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई.