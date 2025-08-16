UP: दूसरे मर्दों का आना जाना होता था घर, सास ने टोका तो बहुओं ने मिलकर की हत्या
Sonbhadra Murder Case: सोनभद्र के गिधिया गांव में पारिवारिक विवाद के चलते बहुओं ने 65 साल की जहूरन खातून की लाठी-डंडे और कुदाल से पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव खेत में फेंक दिया. अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:11 PM IST

Sonbhadra Murder Case: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बहुओं ने अपनी ही सास की बरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतका अपनी बहू के घर में दूसरे मर्दों के आने-जाने पर आपत्ति जताती थी. इसी वजह से बहुओं ने अपनी सास की हत्या कर दी. कोन पुलिस ने दोनों आरोपी बहुओं को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव में 65 साल की जहूरन खातून की बहुएं शायरा खातून और शबीना खातून अपने घर में दूसरे मर्दों का आना-जाना कराती थीं. मृतका इसका विरोध करती थी और कई बार अपने बेटों से इसकी शिकायत भी कर चुकी थी. इसी बात से नाराज बहुओं ने लाठी-डंडों और खुरपी से हमला कर सास की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को गांव के ही खेत में फेंक दिया. शुरुआत में मामला रहस्यमय लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सनसनीखेज सच सामने आया. 

दोनों बहुओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार यानी लाठी, रॉड और दरांती बरामद कर ली गई है. इस मामले को लेकर सीओ ओबरा हर्ष पांडे ने बताया कि कल सुबह कोन थाने को सूचना मिली कि गिधिया गांव में 65 साल की जहूरन खातून की हत्या कर दी गई है. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई. 

सीओ ने क्या कहा?
सीओ ने आगे कहा कि इस घटना में जो कारण सामने आया है, वह यह है कि मृतक वृद्ध ने अपने बेटों से अपनी बहुओं के बारे में शिकायत की थी कि घर में अजनबी लोग आते हैं. इसी बात से नाराज होकर शायरा खातून और सबीना खातून नाम की तीसरी और चौथी बहुओं ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी और शव को रातों-रात खेत में फेंक दिया. अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Sonbhadra NewsSonbhadra Murder CaseGidhia Village Murder

UP: दूसरे मर्दों का आना जाना होता था घर, सास ने टोका तो बहुओं ने मिलकर की हत्या
