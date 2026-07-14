/कलामुद्दीन हत्याकांड के मास्टरमाइंड मुस्तफिजुल रहमान का STF ने किया एनकाउंटर, मुख्तार अंसारी से जुड़ा है लिंक

पूर्वांचल का बन गया था बड़ा अपराधी

मुस्तफिजुल, BSP के पूर्व उम्मीदवार कलामुद्दीन खान (उर्फ़ कमालू) की 2021 में हुई हत्या का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता था. पुलिस जांच से पता चला कि चुनावी रंजिश के कारण उसने ही पूरी साजिश रची थी और शार्पशूटरों का इंतजाम किया था. जांच में दुबई में मौजूद अपराधियों और मुख्तार अंसारी गैंग से उसके संबंधों का भी पता चला, जिससे वह पूर्वांचल क्षेत्र में एक बड़ा वांछित अपराधी बन गया. STF के अनुसार, दिसंबर 2024 में गुजरात से आजमगढ़ ले जाते समय, मुस्तफिजुल ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और महाराष्ट्र में अमरावती रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला. इसके बाद उसे ले जा रही पुलिस टीम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. फरार रहने के दौरान पुलिस से बचने के लिए वह अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता था.