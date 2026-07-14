/कलामुद्दीन हत्याकांड के मास्टरमाइंड मुस्तफिजुल रहमान का STF ने किया एनकाउंटर, मुख्तार अंसारी से जुड़ा है लिंक

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Gorakhpur Encounter News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार देर रात एक बड़े ऑपरेशन में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और खोराबार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू नाम के एक अपराधी को मार गिराया. उस पर 1 लाख का इनाम था और उसका मुख्तार अंसारी से लिंक जुड़ा था. आजमगढ़ का रहने वाला मुस्तफिजुल, पूर्व BSP उम्मीदवार कलामुद्दीन खान उर्फ कमालू की हत्या का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता था. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया. हालांकि, इस गोलीबारी में STF का एक हेड कॉन्स्टेबल भी घायल हो गया. घटनास्थल से हथियार, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.
दरअसल, STF को सूचना मिली थी कि मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू कुशीनगर की तरफ जा रहा था. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए STF और खोराबार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी. मुस्तफिजुल रात करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से पहुंचा और पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की. जब पुलिस टीम ने उसे घेरा, तो उसने भागने के लिए फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में उसे पहले पैर में और फिर बाईं आंख के पास गोली लगी. गंभीर रूप से घायल मुस्तफिजुल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
कई मुकदमे थे दर्ज
एनकाउंटर के दौरान STF के हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से .32 बोर की पिस्तौल, बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. मृतक मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू, आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव का रहने वाला था. उस पर हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश, धमकी देने, चोरी और पुलिस कस्टडी से भागने जैसे करीब दस गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था.
पूर्वांचल का बन गया था बड़ा अपराधी
मुस्तफिजुल, BSP के पूर्व उम्मीदवार कलामुद्दीन खान (उर्फ़ कमालू) की 2021 में हुई हत्या का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता था. पुलिस जांच से पता चला कि चुनावी रंजिश के कारण उसने ही पूरी साजिश रची थी और शार्पशूटरों का इंतजाम किया था. जांच में दुबई में मौजूद अपराधियों और मुख्तार अंसारी गैंग से उसके संबंधों का भी पता चला, जिससे वह पूर्वांचल क्षेत्र में एक बड़ा वांछित अपराधी बन गया. STF के अनुसार, दिसंबर 2024 में गुजरात से आजमगढ़ ले जाते समय, मुस्तफिजुल ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और महाराष्ट्र में अमरावती रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला. इसके बाद उसे ले जा रही पुलिस टीम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. फरार रहने के दौरान पुलिस से बचने के लिए वह अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता था.
मुख्तार अंसारी से था लिंक
गोरखपुर में हुए इस एनकाउंटर के बाद STF ने अब उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और साथियों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूर्वांचल में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गोरखपुर में STF के इस ऑपरेशन को पूर्वांचल में संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. यह अपराधी एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपी था और जिसका संबंध मुख्तार अंसारी गैंग से था. जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क की बारीकी से जांच कर रही हैं. घायल हेड कॉन्स्टेबल का इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस मामले से जुड़ी आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.