Salaam Crime Newsकब-कब और किसने दिया हेट स्पीच पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

कब-कब और किसने दिया 'हेट स्पीच' पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बढ़ते मामलों को लेकर दायर एक याचिका पर दलीलें सुनने का काम पूरा कर लिया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:13 PM IST

कब-कब और किसने दिया 'हेट स्पीच' पूरी जानकारी लेकर आओ; जहरीले बयानों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

Supreme Court on Hate Speech: देश में हेट स्पीच का मुद्दा बढ़ता जा रहा है. एक खास समुदाय के खिलाफ अक्सर हेट स्पीच दी जा रही है. इस बीच, हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने मामले के सभी पक्षों से लिखित दलीलें जमा करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि सांप्रदायिक आधार पर दिए जाने वाले भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं या कोई सिस्टम स्थापित किया जाए. अपने 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब वायलेंस को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय किए थे. कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि इस आदेश को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है और भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट के दखल की मांग की गई है.

वकील ने क्या दी दलील
सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने कहा कि शिकायतें दर्ज होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की जाती हैं. अगर FIR दर्ज होती भी हैं, तो सही धाराएं नहीं लगाई जाती हैं. सिर्फ शरारत जैसी छोटी धाराएं लगाई जाती हैं. फिर वही लोग दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही भाषण देते हुए देखे जाते हैं. जब लोगों की पहचान हो जाती है, तो राज्य कार्रवाई करने में क्यों नाकाम हो रहा है? हेट स्पीच से हेट क्राइम होते हैं.

हिंदू पक्ष के वकील ने ओवैसी पर लगाया संगीन इल्जाम
वकील एम.आर. शमशाद ने कहा कि सामान्य हेट स्पीच के अलावा, सिर्फ धार्मिक हस्तियों को निशाना बनाने का चलन है. जब हम शिकायत दर्ज करते हैं, तो सिर्फ इसलिए FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि मंज़ूरी की ज़रूरत होती है. हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि ओवैसी और स्टालिन ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिए हैं. मैंने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

संजय हेगड़े ने क्या दी दलील
वहीं, वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि एक न्यूज़ चैनल ने कहा था कि एक समुदाय द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों के लिए UPSC कोचिंग की व्यवस्था करना 'UPSC जिहाद' है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कम से कम दो फैसले दिए हैं. समस्या यह है कि जो एक व्यक्ति या संगठन अपनी बोलने की आज़ादी समझता है, वह अक्सर दूसरे के लिए हेट स्पीच बन जाता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करने का सवाल है जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकीलों को अपने स्पष्टीकरण, सुझाव और दलीलें दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पक्ष दो हफ्ते के भीतर अपने संक्षिप्त नोट दाखिल कर सकते हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

supreme court on hate speech

