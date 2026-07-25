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गुजरात पुलिस कस्टडी में जहीरुद्दीन शेख की मौत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन; FIR और SIT जांच के आदेश

Supreme Court on Zahiruddin Sheikh Custodial Death: गुजरात पुलिस की कस्टडी में जहीरुद्दीन शेख की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराने का आदेश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 25, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:43 AM IST
गुजरात पुलिस कस्टडी में जहीरुद्दीन शेख की मौत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन; FIR और SIT जांच के आदेश

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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