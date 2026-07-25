/गुजरात पुलिस कस्टडी में जहीरुद्दीन शेख की मौत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन; FIR और SIT जांच के आदेश

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Gujarat News: गुजरात में जहीरुद्दीन शेख नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और FIR दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा, "अगर किसी व्यक्ति की मौत असामान्य परिस्थितियों में होती है और गड़बड़ी का शक हो, तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले FIR दर्ज की जानी चाहिए. जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा सकता है.
यह आदेश मृतक के बेटे की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुरुआती जांच और राज्य सरकार के रुख पर कई सवाल उठाए. सुनवाई के दौरान जजों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई चोटों और पसलियों के टूटने पर गंभीर चिंता जताई. राज्य सरकार ने तर्क दिया कि ये चोटें शायद डॉक्टर द्वारा CPR के जरिए मृतक की जान बचाने की कोशिशों के दौरान लगी होंगी. हालांकि, कोर्ट इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं था और कहा कि पहली नजर में यह संभावना कम लगती है.
कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
कोर्ट ने साफ किया कि इस चरण में दर्ज होने वाली FIR में किसी खास व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाएगा. शुरू में मामले की जांच निष्पक्ष रूप से "असामान्य मौत" के तौर पर की जाएगी और आगे की कार्रवाई जमा किए गए सबूतों के आधार पर तय होगी. कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच पूरी करे और तीन महीने के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट सौंपे. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि कस्टडी के दौरान मृतक के साथ मारपीट की गई थी और मौत से पहले दिए गए उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि जांच में निष्पक्षता की कमी थी और कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के शरीर पर मिली चोटों के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता SIT की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह कानून के मुताबिक उचित कानूनी उपाय अपना सकता है. इसके अलावा कोर्ट ने संबंधित पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं.