/गुजरात पुलिस कस्टडी में जहीरुद्दीन शेख की मौत, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन; FIR और SIT जांच के आदेश

कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने साफ किया कि इस चरण में दर्ज होने वाली FIR में किसी खास व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाएगा. शुरू में मामले की जांच निष्पक्ष रूप से "असामान्य मौत" के तौर पर की जाएगी और आगे की कार्रवाई जमा किए गए सबूतों के आधार पर तय होगी. कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच पूरी करे और तीन महीने के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट सौंपे. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि कस्टडी के दौरान मृतक के साथ मारपीट की गई थी और मौत से पहले दिए गए उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि जांच में निष्पक्षता की कमी थी और कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया था.