तेलंगाना के बांसवाड़ा में सांप्रदायिक झड़प के बाद 19 गिरफ्तार, 42 की पहचान

Telangana News: तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के बांसवाड़ा शहर में 20 फरवरी को हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद हालात धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहे हैं. पुलिस ने अब तक इस घटना में शामिल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है और 42 संदिग्धों की पहचान की है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

कामारेड्डी के SP राजेश चंद्रा ने 22 फरवरी को कहा कि पुलिस शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, मॉर्फ्ड वीडियो या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. SP के मुताबिक, लगभग 120 लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और कई लोगों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज किए जा चुके हैं. उन्होंने नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने की अपील की.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 20 फरवरी को बांसवाड़ा में एक दुकान पर एक महिला कथित तौर पर गाना गा रही थी. मुज़म्मिल नाम के एक राहगीर ने बज रहे गाने पर एतराज किया. इसके बाद कहासुनी हो गई. इसके बाद यह सांप्रदायिक मोड़ ले लिया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. तनाव के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई और कई छोटी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी में एक कांस्टेबल घायल हो गया.

AIMIM ने जताई चिंता

पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए और फोर्स भेजी, जिसके बाद हालात धीरे-धीरे नॉर्मल हो गए. SP राजेश चंद्रा ने बताया कि मुजम्मिल समेत 10-12 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है. दूसरे संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. इस घटना पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं. AIMIM के प्रेसिडेंट और हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य में बढ़ती कम्युनल घटनाओं पर चिंता जताई.