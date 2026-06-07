जानकारी के मुताबिक, ग्राम गनवरिया स्थित ईदगाह परिसर में एक बंदर का शव रस्सी से लटका हुआ मिला. आरोप है कि बंदर को पहले मार दिया गया और फिर शव को परिसर में लटका दिया गया. घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. कई हिंदू संगठनों ने इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना ऐसे समय सामने आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय बलरामपुर दौरा हाल ही में समाप्त हुआ था. मुख्यमंत्री के जिले से रवाना होने के कुछ समय बाद यह मामला चर्चा में आया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गए.