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UP News: बलरामपुर में बंदर की हत्या कर ईदगाह कैंपस में लटकाने का आरोप, इलाके में आक्रोश

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में ईदगाह परिसर में बंदर का शव रस्सी से लटका मिलने के बाद तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया. घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 07, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:58 AM IST
UP News: बलरामपुर में बंदर की हत्या कर ईदगाह कैंपस में लटकाने का आरोप, इलाके में आक्रोश

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