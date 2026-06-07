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Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक बंदर की हत्या कर उसका शव ईदगाह परिसर में लटका दिया गया था. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. यह घटना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम गनवरिया की बताई जा रही है. घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, ग्राम गनवरिया स्थित ईदगाह परिसर में एक बंदर का शव रस्सी से लटका हुआ मिला. आरोप है कि बंदर को पहले मार दिया गया और फिर शव को परिसर में लटका दिया गया. घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. कई हिंदू संगठनों ने इसे अमानवीय कृत्य बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना ऐसे समय सामने आई है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय बलरामपुर दौरा हाल ही में समाप्त हुआ था. मुख्यमंत्री के जिले से रवाना होने के कुछ समय बाद यह मामला चर्चा में आया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गए.
नगर पालिका अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग
नगर पालिका परिषद तुलसीपुर के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पशुओं के साथ इस तरह की क्रूरता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बंदर के शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई की और बाद में विधि-विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया गया.
अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है. गांव के लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति पशुओं के प्रति इस तरह की क्रूरता करने का साहस न कर सके.