/पुलिस कस्टडी में कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की मौत; दो कांस्टेबल गिरफ्तार

पीड़ित बीवी शाइनाज का इल्जाम है कि पुलिस ने उनके पति के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक हरापनाहल्ली के रहने वाले मजदूर खलील हगारीबोम्मनहल्ली में अपने परिवार के साथ रहते थे, उन्हें रविवार देर रात पत्नी के साथ घरेलू झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया था. बताया जाता है कि सार्वजनिक सड़क पर झगड़े के बाद शाइनाज पुलिस के पास गई थीं. परिवारवालों का इल्जाम है कि हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मियों ने खलील की लाठियों और रॉड से बेरहमी से पिटाई की. मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई। पुलिस ने शुरू में मौत को मिर्गी के दौरे का नतीजा बताने की कोशिश की थी.