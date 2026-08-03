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पुलिस कस्टडी में कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की मौत; दो कांस्टेबल गिरफ्तार

Karnataka Police Arrest In Custodial Death Case: कर्नाटक के विजयनगर जिले में 35 साल के कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पत्नी और परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का इल्जाम लगाया है. मामले में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद लोगों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन भी किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:02 PM IST
पुलिस कस्टडी में कंस्ट्रक्शन मजदूर खलील की मौत; दो कांस्टेबल गिरफ्तार
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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