गोलियों की गूंज से दहला अमरोहा, गोहत्या के शक में पुलिस का हाफ एंकाउंटर, दो गिरफ्तार

Amroha News: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिले की खामोश रात गोलियों की आवाज से गूंज उठी. गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोग सहम गए. बताया जा रहा कि पुलिस और कथित बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने पुरानी स्क्रिप्ट दोहराते हुए दावा किया कि गोवंश हत्या की सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस एक आरोपी घायल हो गया है.

पूरा मामला अमरोहा जिले के डिडौली इलाके की है. मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को खूफिया सूचना मिली थी. बताया गया कि तवई के जंगल में तालाब के पास कुछ लोग गोवंश को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई और औरंगाबाद बैरियर के पास घेराबंदी की गई.

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची, बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखकर सीधे गोलीबारी शुरू कर दी. अचानक हुई इस फायरिंग से स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई. इस फायरिंग में कथित तौर पर एक गोली प्रभारी निरीक्षक की बुलेटप्रूफ जैकेट पर आकर लगी. हालांकि, इसमें इसमें प्रभारी निरीक्षक को कई नुकसान नहीं पहुंचा और बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई. वहीं कांस्टेबल दिलशाद भी बाल-बाल बच गए.

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पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आत्मरक्षा में गोली चलाई. इस दौरान एक बदमाश बिलाल के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर बिलाल और उसके साथी महजाद को पकड़ लिया है. मौके से पुलिस ने दो जिंदा बैल सुरक्षित बरामद करने का दावा किया है. पुलिस के मुताबिक, तत्काल एक्शन लेने से दोनों बैलों को समय रहते बचा लिया गया.

पुलिस ने बताया कि बदमाशों के पास से एक अवैध हथियार और गोवंश को नुकसान पहुंचाने के औजार भी बरामद हुए हैं. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. उन्हें पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हाल में फरार आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी सतर्कता और तेजी के साथ की गई, जिससे एक बड़ी घटना को समय रहते टाल दिया गया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

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