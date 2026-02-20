Uttarakhand News: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार

Uttarakhand News: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आईटीआई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली मौलाना बाबा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अंधविश्वास फैलाकर और पैसे डबल करने का लालच देकर गांववालों से करीब 1.5 करोड़ रुपये ठगे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरताज अली उर्फ ​​कादरी बाबा, शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ के तौर पर हुई है. तीनों को रामपुर से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से भोले-भाले और कम पढ़े-लिखे गांववालों को टारगेट कर रहे थे. वे खुद को धार्मिक जानकार बताकर और अपने पास जादुई शक्तियां रखकर लोगों को धोखा देते थे. आरोपियों का दावा था कि उनके पास जिन्न जैसी खास शक्तियां हैं, जिससे वे लोगों की परेशानियां हल कर सकते हैं और कम समय में उनके पैसे डबल कर सकते हैं. इस तरह वे लोगों को अपनी कही जा रही स्कीमों में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाते थे. धीरे-धीरे, आरोपियों ने अलग-अलग स्कीमें शुरू कीं और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा की.

इतने करोड़ रुपये ठगे

पुलिस के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपये ठगे गए. जब आरोपियों को बड़ी रकम मिलने लगी, तो उन्होंने घर, प्लॉट और कार जैसी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दीं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल अचानक बदल गई. मामला तब सामने आया जब इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस मांगे. आरोप है कि पैसे लौटाने के बजाय तीनों आरोपियों ने पीड़ितों को धमकाना शुरू कर दिया. इसके बाद बांसखेड़ा गांव के रहने वाले शकील अहमद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी.

SSP अजय गणपति ने क्या कहा?

पूरे मामले का खुलासा करते हुए SSP अजय गणपति ने बताया कि पुलिस टीम ने टेक्निकल सबूतों और जानकारी के आधार पर रामपुर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने धोखाधड़ी कबूल कर ली. पुलिस अब आरोपियों की प्रॉपर्टी और धोखाधड़ी में शामिल दूसरे लोगों की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास या लालच में आकर पैसा न लगाएं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.