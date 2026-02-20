Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116248
Zee SalaamSalaam Crime NewsUttarakhand News: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार

Uttarakhand News: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार

Udham Singh Nagar Fraud Case: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने एक नकली मौलाना बाबा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है. इन लोगों ने गांव वालों को जिन्न और पैसे डबल करने का लालच देकर उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपये ठगे थे.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

Uttarakhand News: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार

Uttarakhand News: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आईटीआई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली मौलाना बाबा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अंधविश्वास फैलाकर और पैसे डबल करने का लालच देकर गांववालों से करीब 1.5 करोड़ रुपये ठगे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरताज अली उर्फ ​​कादरी बाबा, शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ के तौर पर हुई है. तीनों को रामपुर से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से भोले-भाले और कम पढ़े-लिखे गांववालों को टारगेट कर रहे थे. वे खुद को धार्मिक जानकार बताकर और अपने पास जादुई शक्तियां रखकर लोगों को धोखा देते थे. आरोपियों का दावा था कि उनके पास जिन्न जैसी खास शक्तियां हैं, जिससे वे लोगों की परेशानियां हल कर सकते हैं और कम समय में उनके पैसे डबल कर सकते हैं. इस तरह वे लोगों को अपनी कही जा रही स्कीमों में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाते थे. धीरे-धीरे, आरोपियों ने अलग-अलग स्कीमें शुरू कीं और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा की. 

इतने करोड़ रुपये ठगे
पुलिस के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपये ठगे गए. जब आरोपियों को बड़ी रकम मिलने लगी, तो उन्होंने घर, प्लॉट और कार जैसी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दीं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल अचानक बदल गई. मामला तब सामने आया जब इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस मांगे. आरोप है कि पैसे लौटाने के बजाय तीनों आरोपियों ने पीड़ितों को धमकाना शुरू कर दिया. इसके बाद बांसखेड़ा गांव के रहने वाले शकील अहमद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश तेज कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

SSP अजय गणपति ने क्या कहा?
पूरे मामले का खुलासा करते हुए SSP अजय गणपति ने बताया कि पुलिस टीम ने टेक्निकल सबूतों और जानकारी के आधार पर रामपुर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने धोखाधड़ी कबूल कर ली. पुलिस अब आरोपियों की प्रॉपर्टी और धोखाधड़ी में शामिल दूसरे लोगों की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास या लालच में आकर पैसा न लगाएं और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsFake Maulana arrestedUdham Singh Nagar fraud case

Trending news

Uttarakhand news
Uttarakhand: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार
CAA Supreme Court Hearing
CAA पर रोक लगेगी या मिलेगी सुप्रीम मंजूरी? इस महीने होगी SC में आखिरी सुनवाई
ramzan news
रमजान पर राज्य सरकारों का बड़ा तोहफा, मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले छुट्टी
UP News
छोटे भाई ने बड़े भाई तारिक को काटकर आंगन में दफनाया, चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा
UK Blocks US Iran Strike
ईरान पर हमले से पहले ब्रिटेन ने रोका अमेरिका का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला
Trump Iran Warning
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल, US का दूसरा कैरियर रवाना; ईरान को ट्रंप ने फिर दी धमकी
Ramadan 2026
भूलकर भी ये काम किया तो टूट जाता है रोजा; नौजवान ज़रूर पढ़ लें ये हदीस
Ramadan 2026
किस देश में सबसे मुश्किल रोजा? जानें दुनिया में रमजान टाइमिंग के चौंकाने वाले आंकड़े
Telangana NEWS
मस्जिद पर हमले का जवाब इंसानियत से; राजेंद्र अग्रवाल ने संभाली मरम्मत की जिम्मेदारी
UP News
शाही जामा मस्जिद की रमजान से पहले रंगाई भी मुश्किल; कमेटी की मांग पर ASI का अड़ंगा!