MP News: उज्जैन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप; उधार पैसे मांगने गया था मुस्लिम शख्स

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिमनगंज पुलिस स्टेशन इलाके में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है. गुलमोहर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला के साथ एक मुस्लिम शख्स पर बदतमीजी करने का आरोप है. घटना के बाद कॉलोनी में तनाव फैल गया और लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान इखलाक खान के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर धार जिले की गुलमोहर कॉलोनी का रहने वाला है. शिकायत करने वाली महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह घरेलू काम करती है. अपनी मां की बीमारी के कारण वह अपने पति के साथ अपने माता-पिता के घर रह रही थी. महिला के मुताबिक, उसके पति ने करीब आठ दिन पहले इलाज के लिए एक जान-पहचान वाले इखलाक खान से लगभग 50 हजार रुपये उधार लिए थे. 28 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे इखलाक खान उधार के पैसे लेने उनके घर आया. जब महिला ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आरोपी ने कथित तौर पर गलत इरादे से उसका दाहिना हाथ पकड़ा और फिर उसकी कमर पकड़कर बदतमीजी की.

महिला ने क्या कहा?

महिला ने बताया कि वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर घर के अंदर भागी और अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद पड़ोस के लोग मौके पर जमा हो गए. कॉलोनी वालों ने आरोपी आदमी को पकड़ लिया, जिससे हंगामा हो गया. सूचना मिलने पर कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए. हालात बिगड़ने के डर से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही चिमनगंज पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई. पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और स्थिति को काबू में किया.

पुलिस हिरासत में है आरोपी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि पूरी घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के दौरान सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.