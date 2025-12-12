UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा

Unnao Tufail Murder Case: उत्तर प्रेदेश के उन्नाव जिले में ने आज सुबह ( 12 दिसंबर ) को एक युवक की हत्या के आरोपी रहमत अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया. पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, 11 दिसंबर को नूरुद्दीन नगर में 22 साल के तुफैल अहमद का अपने पड़ोसी मोहम्मद अली उर्फ ​​रहमत अली (23) से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. मामूली कहासुनी तेजी से बढ़ गई और रहमत ने कथित तौर पर तुफैल के सिर पर डंडे से वार किया. गंभीर रूप से घायल होने पर उसके परिवार वाले उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में फैल गया तनाव

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. शुक्रवार सुबह करीब 1:35 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रघुनाथखेड़ा के पास एक बाग में छिपा है. सूचना मिलने पर थाना सदर पुलिस और स्वात टीम ने मिलकर घेराबंदी की.

पुलिस ने की घेराबंदी

पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देखकर रहमत अली ने पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की. पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जो उसके बाएं पैर में लगी. आरोपी घायल होकर जमीन पर गिर गया और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक गैर-कानूनी 315 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ. पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई पूरी की और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

हत्या के बाद आरोपी था फरार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के बाद से आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मुठभेड़ के बाद आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं.