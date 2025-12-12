Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3038036
Zee SalaamSalaam Crime News

UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा

Unnao Tufail Murder Case: 11 दिसंबर को उन्नाव के नूरुद्दीन नगर में 22 साल के तुफैल अहमद की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:38 AM IST

Trending Photos

UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा

Unnao Tufail Murder Case: उत्तर प्रेदेश के उन्नाव जिले में ने आज सुबह ( 12 दिसंबर ) को एक युवक की हत्या के आरोपी रहमत अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया. पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, 11 दिसंबर को नूरुद्दीन नगर में 22 साल के तुफैल अहमद का अपने पड़ोसी मोहम्मद अली उर्फ ​​रहमत अली (23) से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. मामूली कहासुनी तेजी से बढ़ गई और रहमत ने कथित तौर पर तुफैल के सिर पर डंडे से वार किया. गंभीर रूप से घायल होने पर उसके परिवार वाले उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

घटना के बाद इलाके में फैल गया तनाव
घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. शुक्रवार सुबह करीब 1:35 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी रघुनाथखेड़ा के पास एक बाग में छिपा है. सूचना मिलने पर थाना सदर पुलिस और स्वात टीम ने मिलकर घेराबंदी की. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देखकर रहमत अली ने पिस्टल से गोली चलाने की कोशिश की. पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जो उसके बाएं पैर में लगी. आरोपी घायल होकर जमीन पर गिर गया और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक गैर-कानूनी 315 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ कारतूस बरामद हुआ. पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई पूरी की और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

हत्या के बाद आरोपी था फरार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के बाद से आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मुठभेड़ के बाद आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Unnao NewsUnnao encounter newsUP NewsUnnao Tufail Murder Case

Trending news

Unnao News
UP News: तुफैल की हत्या करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा
Himanta Biswa Sarma on Muslim Vote
'मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं', असम के सीएम हिमंत बिस्वा का बड़ा दावा
Iran on America Venezuela Tension
अमेरिका-वेनेज़ुएला तनाव के बीच ईरान की एंट्री, सुप्रीम लीडर का ट्रंप पर गंभीर आरोप
Mehbooba Mufti on Umar Khalid
‘5 साल बाद 13 दिन’, उमर खालिद को पैरोल में देरी पर फूटी महबूबा मुफ्ती की नाराजगी
Pakistan News
Pakistan: मदरसा में विस्फोट से दहल उठा नॉर्थ वजीरिस्तान, मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
Pakistan News
पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले होगी तबाही..
islam news
'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जानें पूरा इतिहास
Bahraich Violence 2024
Bahraich Murder Case: रामगोपाल की हत्या में सरफ़राज़ को फांसी, 9 अन्य को उम्रकैद
Madarsa teachers
न ट्रेनिंग न कम्पटीशन, 90 हज़ार तक सैलरी, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की नज़र!
UP News
आजम खान 8 साल पुराने केस में बाइज्ज़त बरी, सेना पर बयान को लेकर विरोधी गए थे कोर्ट