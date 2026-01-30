UP News: चिकन खाया, पैसे मांगने पर बागपत में कथित हिंदू संगठन के लोगों ने की सुफियान की पिटाई

Bagpat Viral Video: उत्तर प्रदेश के बागपत में एक नॉन-वेज खाना बेचने वाले सूफियान पर हमला किए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. आरोप है कि चिकन खाने के बाद कुछ युवकों ने खुद को एक हिंदू संगठन से जुड़ा बताया और पैसे मांगने पर सूफियान की पिटाई कर दी.
Bagpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक नॉन-वेज दुकानदार पर हमला किया गया. हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कल रात 4 से 5 युवक दुकानदार को बेरहमी से पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना बड़ौत कोतवाली के बाजार इलाके में हुई. इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है.
पीड़ित सूफियान के मुताबिक, आरोपी युवक उसकी दुकान पर आए और चिकन खाया. जब सूफियान ने खाना खाने के बाद पैसे मांगे, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया. इससे बहस शुरू हो गई. सूफियान का आरोप है कि हिंदू संगठन के सदस्य होने का दावा करने वाले युवकों ने उसे धमकी दी और गालियां दीं. बहस जल्द ही हिंसा में बदल गई और युवकों ने सूफियान और उसके एक साथी को पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे यह मामला लोगों की नजर में आया है.
घटना के बाद इलाके में फैल गया तनाव
वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई युवक दुकानदार को घेरकर पीट रहे हैं. हमले में सूफियान और उसका साथी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद पीड़ित बड़ौत कोतवाली पुलिस स्टेशन गए और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया. हालांकि, जैसे ही यह खबर फैली कि आरोपियों को बुलाया गया है, एक हिंदू संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और आरोपियों की रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?
पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर देखा जा रहा है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है.