UP News: बरेली में सास और साले की हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर, मौके पर ही ढेर

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में अफसर खान उर्फ़ 'बौरा' को मार गिराया है. यह मुठभेड़ मंगलवार सुबह इज्ज़तनगर पुलिस थाने के इलाके में हुई. आरोपी अफ़सर खान पर दोहरे हत्याकांड का आरोप था. SSP अनुराग आर्य के मुताबिक, सुबह लगभग 6:00 बजे एक मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी उस इलाके में छिपा हुआ है. पुलिस की एक टीम ने तुरंत उस जगह की घेराबंदी कर ली. लेकिन, जब आरोपी को एहसास हुआ कि वह फंस गया है, तो उसने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे ज़िला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

यह मुठभेड़ उस घटना के लगभग 17 घंटे बाद हुई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. सोमवार दोपहर करीब 1:00 बजे, आरोपी अफसर खान ने गांव की पंचायत के दौरान अपनी सास और साले पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों की मौत हो गई. रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी का अपनी पत्नी, साइमा के साथ विवाद चल रहा था. इसी वजह से साइमा पिछले पांच दिनों से अपने मायके में रह रही थी. इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में दोनों परिवारों के बीच एक पंचायत बुलाई गई थी. यह बैठक राशिद खान के घर पर हो रही थी, जो आरोपी के घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित था.

अपनी बीवी और सास पर किया हमला

पंचायत के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई. आरोपी पहले से ही चाकू लेकर वहां पहुंचा था. बातचीत के दौरान वह अचानक हिंसक हो गया और उसने अपनी सास, अस्मा (54), और साले, आदिल (20) पर चाकू से पागलों की तरह हमला कर दिया. दोनों पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई. जब उसकी पत्नी, साइमा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. साइमा को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

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SSP ने बनाई थी टीम

घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. SSP अनुराग आर्य ने आरोपी को पकड़ने के लिए पांच विशेष टीमें गठित की थीं और ये टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थीं. मंगलवार सुबह पुलिस को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली, जब आरोपी की सटीक लोकेशन का पता चल गया. इसके बाद हुई मुठभेड़ में आरोपी को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और घायल महिला का इलाज चल रहा है.