UP News: फेरी लगाने वाले 39 साल के यूसुफ की मॉब लिंचिंग! भरत और राजेंद्र गिरफ्तार

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामान बेचने को लेकर हुए विवाद के बाद गांव वालों ने 39 साल के यूसुफ को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई. मॉब लिंचिंग के इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Dec 09, 2025, 08:26 AM IST

Bulandshahr Mob Lynching: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में घर-घर जाकर सामान बेचने वाले 39 साल के यूसुफ नाम के एक शख्स को गांव वालों ने मॉब लिंचिंग कर दी. बताया जा रहा है कि गांव में सामान बेचने को लेकर उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद भीड़ ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया. पुलिस उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मॉब लिंचिंग मामले में राजेंद्र वर्मा और भरत नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और सात बच्चे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूसुफ रविवार सुबह करीब 9 बजे अपनी ठेली पर सामान बेचने निकला था. भीमपुर गांव के पास कुछ गांव वालों ने उसे रोका और कथित तौर पर उसकी पिटाई की और उसे रोड़ किनारे फेंक दिया. इसी बीच एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने यूसुफ को सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़ा देखा. उसके आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने उसके परिवार को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है.

इलाज के दौरान हो गई मौत
यूसुफ को घायल अवस्था में दानपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. जब वहां उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उसके परिवार वाले उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में ही इलाज जारी रखने की सलाह दी. लगातार गंभीर हालत और कई अंदरूनी चोटों के कारण, यूसुफ की इलाज के दौरान मौत हो गई.

परिवार का गंभीर इल्जाम
8 दिसंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. गांव पहुंचते ही घर में चीख-पुकार मच गई. पत्नी और सातों बच्चों की रोती-बिलखती तस्वीरें पूरे गांव को दहला गईं. यूसुफ के परिवार वालों का आरोप है कि लोगों ने यूसुफ की मॉब लिंचिंग हुई है. उन्होंने कहा कि यूसुफ के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और पैसे भी गायब थे.

बीवी के शिकायत के बाद दो लोगों की गिरफ्तारी
डिबाई के सीओ प्रखर पांडे ने कहा कि शुरुआत में शकीला की शिकायत के आधार पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. इस घटना के सिलसिले में आरोपी, चौगानपुर के राजेंद्र वर्मा और भीमपुर के भरत को गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को आरोपियों को जेल भेज दिया गया. अब यूसुफ की मौत की खबर मिली है. अब दर्ज मामले की धारा में बदलाव करके उसमें गैर-इरादतन हत्या की धारा जोड़ी जाएगी.

Salaam Tv Digital Team

