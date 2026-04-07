UP News: पहले मारी गोली, फिर चेहरा कुचला; बुलंदशहर में डॉक्टर की बेरहमी से हत्या

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के देहात कोतवाली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक क्लिनिक चलाने वाले एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान डॉक्टर शाहरुख के रूप में हुई है, जो नरसल घाट के रहने वाले थे और धमेड़ा अड्डा पर अपना क्लिनिक चलाते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने डॉक्टर शाहरुख को गोली मार दी. इसके अलावा, हत्या के बाद, अपराधियों ने उनकी पहचान छिपाने की कोशिश में पत्थरों से उनका चेहरा कुचल दिया. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

घटना की जानकारी मिलते ही, स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे शव को अपने कब्ज़े में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह घटना मंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भैयपुरा गांव के पास हुई, जहां डॉक्टर का शव एक नहर से बरामद किया गया. घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस को शक है कि यह हत्या सुनियोजित थी.

परिवार के लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा

डॉक्टर शाहरुख की हत्या की खबर ने उनके परिवार को गहरे सदमे और दुख में डुबो दिया. उनके रिश्तेदार बेसुध हैं और गहरे मानसिक कष्ट में हैं. पुलिस को दी गई एक लिखित शिकायत में परिवार ने दो नामजद व्यक्तियों और उनके साथ कई अज्ञात व्यक्तियों पर हत्या करने का इल्जाम लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और आसपास के इलाकों में जांच तेज कर दी गई है.

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पुलिस इस एंगल से कर रही है जांच

अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस हत्या के पीछे के असली मकसद का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है. खास तौर पर यह जानने की कि क्या यह किसी निजी रंजिश का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है. इस घटना के बाद इलाके के निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग इस हत्या से आक्रोशित हैं और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. निवासियों का तर्क है कि ऐसी घटनाएं कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और वे ज़ोर देकर कह रहे हैं कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

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