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Ghaziabad Murder News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम नौजवान की बेहरही से हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपियों की मृतक से पुरानी रंजिश थी. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र के विजय विहार कॉलोनी में एक मुस्लिम नौजवान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. पीड़ित की पहचान आफताब के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने आफताब पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
आरोपियों के हमले की वजह से आफताब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक आफताब थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला था.
पुरानी रंजिश में की आरोपियों ने आफताब की हत्या!
बताया जा रहा है कि आफताब विजय विहार कॉलोनी में किसी काम से आया था. इसी दौरान पुरानी रंजिश रखने वाले आरोपियों ने उसे घेर लिया और बदसलूकी करने लगे. जब आफताब ने उन्हें ऐसा करने से रोक तो भड़क गए और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
आफताब पर आरोपियों ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गया. शोरशराबा सुनकर जब लोग इकट्ठा होने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने लहूलुहान हालत में आफताब को तत्काल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही अंकुर विहार पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया है.
पुलिस इंस्पेक्टर का परिजनों से बदसलूकी की वीडियो वायरल
पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का रवैया हैरान करने वाला था. पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी. इतना ही नहीं पीड़ित परिजनों थाने में बंद करने की धमकी. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है.