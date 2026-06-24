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गाजियाबाद में आफताब की बेरहमी से हत्या, इंसाफ मांग रहे परिजनों से गालीगलौज; वीडियो वायरल

Ghaziabad Police Abuse Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पुलिस के गालीगलौज की एक हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है. यहां आफताब नाम के एक नौजवान के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पीड़ित परिजनों को पुलिस के एक अधिकारी ने अभद्रता और गालीगलौज की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और नेटीजंस ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:50 PM IST
गाजियाबाद में आफताब की बेरहमी से हत्या, इंसाफ मांग रहे परिजनों से गालीगलौज; वीडियो वायरल
Image Credit: पुलिस अधिकारी की पीड़ित परिजनों से गालीगलौज करने की वीडियो वायरलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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