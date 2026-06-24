पुलिस इंस्पेक्टर का परिजनों से बदसलूकी की वीडियो वायरल

पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का रवैया हैरान करने वाला था. पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी. इतना ही नहीं पीड़ित परिजनों थाने में बंद करने की धमकी. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है.