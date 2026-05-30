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Zee SalaamSalaam Crime Newsयह इंसान नहीं, शैतान का काम, मां-बेटे के डबल मर्डर के दोषी रईस को होगी फांसी

'यह इंसान नहीं, शैतान का काम,' मां-बेटे के डबल मर्डर के दोषी रईस को होगी फांसी

Uttar Pradesh Crime News:यूपी के मुजफ्फरनगर के चर्चित मां-बेटे हत्याकांड में अदालत ने 15 साल बाद अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. प्रेम संबंधों के विवाद में उसने महिला और उसके छह साल के बेटे की ईंट से हत्या कर दी थी. अदालत ने इस मामले में बेहद अहम टिप्पणी की. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 30, 2026, 08:50 PM IST

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(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)
(प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

Uttar Pradesh Murder Case: प्रेम संबंध, विश्वासघात और फिर डबल मर्डर. उत्तर प्रदेश के एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने दोषी राजमिस्त्री को फांसी की सजा सुनाते हुए अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि छह साल के मासूम और उसकी मां की जिस तरह हत्या की गई, वह समाज को झकझोर देने वाला अपराध है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ा है. मां-बेटे की हत्या के दोषी राजमिस्त्री रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया. अदालत ने रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन को मौत की सजा सुनाई और साथ ही उस पर छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. खास बात यह है कि दोषी पहले से ही अपनी बीवी की हत्या के मामले में सजा काट रहा है.

सरकारी पक्ष के वकील राजीव शर्मा और कुलदीप कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 7 नवंबर 2011 को चरथावल क्षेत्र के अलावलपुर मोड़ के पास एक गन्ने के खेत में राजेश देवी और उनके छह साल के बेटे हिमांशु की लाश मिली थी. दोनों की सिर पर ईंट से वार कर हत्या की गई थी. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी. 

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जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी पराबाहुद्दीनपुर, बिशातगंज, बरेली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. जांच पूरी होने के बाद जून 2012 में उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसके और राजेश देवी के बीच प्रेम संबंध थे. राजेश देवी उसके साथ रहना चाहती थीं, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था. इसी बात को लेकर उसने हत्या की साजिश रची. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 7 सितंबर 2011 को राजेश देवी ने ही रईस को चरथावल बुलाया था. इसके बाद वह उन्हें और उनके बेटे को अलावलपुर मोड़ के पास गन्ने के खेत में ले गया. वहां उसने ईंट से वार कर पहले महिला और फिर उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों के लाश खेत में छोड़कर फरार हो गया. 

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद शनिवार (20 मई) को अदालत ने रईस को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. अपने 28 पन्नों के फैसले में अदालत ने इस अपराध को बेहद क्रूर और इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया. न्यायाधीश ने कहा कि एक महिला और उसके छोटे बच्चे की जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई, वह दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे मामले में मौत की सजा ही इंसाफ का मुनासिब तरीका है.

अदालत ने न्याय व्यवस्था की धीमी गति पर भी चिंता जताई. फैसले में कहा गया कि दोषी पहले से ही दहेज हत्या के एक मामले में जेल में सजा काट रहा है. अगर मां-बेटे की हत्या के मामले में फैसला 12 से 13 साल पहले आ गया होता, तो मुमकिन है कि वह बाद में किसी अन्य अपराध को अंजाम देने की हिम्मत न कर पाता.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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