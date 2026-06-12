गंभीर रूप से घायल तस्लीम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य वजह हो सकती है. जांच में सामने आया है कि साल 2025 में हुए एक हत्या के मामले में तस्लीम आरोपी था. इस मामले में मारे गए शख्स का भाई यूनिस मौजूदा मामले के आरोपियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. पुलिस इसी पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.