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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया, जहां एक 21 साल के नौजवान को बातचीत के बहाने घर से बुलाया गया और फिर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया गया. जान बचाने के लिए भागते हुए नौजवान ने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. आखिरकार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई.
यह पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके है. मृतक की पहचान तस्लीम उर्फ चीनी के रूप में हुई है. वह लोनी की आशियाना सिटी में अपने परिवार के साथ रहता था और इलाके की एक सैलून की दुकान पर काम करता था. पुलिस के मुताबिक, तस्लीम पहले साल 2025 के एक हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था और करीब चार महीने पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था.
पुलिस जांच के मुताबिक, बुधवार शाम आरोपियों में शामिल फैसल ने तस्लीम को बातचीत करने के बहाने घर से बाहर बुलाया. तस्लीम के पिता असगर के जरिये दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि फैसल उसे मलिक सिटी के पास स्थित एक मजार के नजदीक ले गया, जहां पहले से ही शेरुद्दीन, आमिर और अयान मौजूद थे.
परिजनों का आरोप है कि चारों ने मिलकर तस्लीम पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. शिकायत के मुताबिक, कई वार झेलने के बावजूद तस्लीम किसी तरह वहां से निकल भागा और पास की एक दुकान तक पहुंच गया. वहां से उसने अपने चचेरे भाइयों तैय्यब और तसीम को फोन कर मदद मांगी.
हालांकि, मदद पहुंचने से पहले ही हमलावर फिर उसके पास पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने दोबारा उस पर कई बार हमला किया. तस्लीम के पिता का कहना है कि बाद में उसके चचेरे भाइयों ने आरोपियों को हाथों में धारदार हथियार लिए घटनास्थल से भागते हुए देखा था.
गंभीर रूप से घायल तस्लीम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य वजह हो सकती है. जांच में सामने आया है कि साल 2025 में हुए एक हत्या के मामले में तस्लीम आरोपी था. इस मामले में मारे गए शख्स का भाई यूनिस मौजूदा मामले के आरोपियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. पुलिस इसी पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
लोनी थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल पुरानी दुश्मनी हत्या की प्रमुख वजह नजर आ रही है, हालांकि जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने फैसल, शेरुद्दीन, आमिर और अयान के खिलाफ हत्या, साझा इरादे से अपराध करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
ग्रामीण क्षेत्र के डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग पुलिस की टीम लगाई गई है. आसपास के इलाकों में लगे निगरानी उपकरणों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है. फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.