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गाजियाबाद में तस्लीम पर ताबड़तोड़ चाकू से वार, जान की गुहार लगाता रहा लेकिन नहीं पसीजे हमलावर

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हत्या की खौफनाक घटना सामने आई है. जहां एक 21 साल के नौजवान की चाकूओं से गोंद गोंद कर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस घटना की पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई है. पीड़ित परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:02 PM IST
गाजियाबाद में तस्लीम पर ताबड़तोड़ चाकू से वार, जान की गुहार लगाता रहा लेकिन नहीं पसीजे हमलावर
Image Credit: तस्लीम की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल (PC-@VOIM_Matters)

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