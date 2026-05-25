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आरिफ से बदला लेने के लिए हिंदू बीवी ने रचा ‘लव जिहाद’ का खेल? पुलिस ने खोली पोल

Etah Love Jihad Case: एटा में एक महिला ने अपने मुस्लिम पति आरिफ पर “लव जिहाद” का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे. पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 09:40 AM IST

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आरिफ से बदला लेने के लिए हिंदू बीवी ने रचा ‘लव जिहाद’ का खेल? पुलिस ने खोली पोल

Etah News: उत्तर प्रदेश में एटा जिले में दिल्ली की एक महिला ने अपने मुस्लिम पति के खिलाफ “लव जिहाद” के आरोप लगाते हुए आवागढ़ थाने में शिकायत दी, लेकिन पूछताछ के दौरान कई अहम बातें सामने आईं. 23 मई को एक महिला आवागढ़ थाने पहुंची और खुद को “लव जिहाद” का शिकार बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की. महिला ने आवागढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला तावयाफान निवासी आरिफ नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए. मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने महिला से विस्तार से पूछताछ शुरू की.

पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह मूल रूप से आगरा की रहने वाली है और दिल्ली के मयूर विहार में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात आरिफ से हुई थी. दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला किया. पुलिस के मुताबिक महिला ने यह भी स्वीकार किया कि उसे आरिफ के धर्म और समुदाय के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की. बताया जा रहा है कि शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से की गई थी. पहले मंदिर में विवाह हुआ और बाद में मौलाना की मौजूदगी में निकाह भी पढ़ाया गया.

जांच में बड़ा खुलासा
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और रिश्ता आपसी सहमति से आगे बढ़ा था. ऐसे में पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आखिर महिला ने “लव जिहाद” के आरोप क्यों लगाए और क्या इसके पीछे कोई निजी विवाद या अन्य कारण हैं. स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी. पुलिस ने यह भी साफ किया कि किसी भी संवेदनशील मामले में बिना जांच के निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

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पति को फसाने की देती थी धमकी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरिफ से शादी करने से पहले ही महिला के माता-पिता ने उसकी शादी एक हिंदू व्यक्ति से तय कर दी थी. महिला ने खुद आरिफ से अपनी इस पिछली शादी की बात छिपाई और काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होने दिया. जब दोनों के बीच घरेलू कलह शुरू हुई, तो महिला ने अपने रिश्तेदारों की मदद से आरिफ को 'लव जिहाद' के मामले में झूठा फंसाने की धमकी दी.

एटा के SSP ने क्या कहा?
एटा के SSP डॉ. इलमारन जी. ने बताया कि अवागढ़ पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोप लगाने वाली महिला आगरा की रहने वाली है, जबकि आरिफ दिल्ली के मयूर विहार में रहता है. यह घटना भी दिल्ली में ही हुई थी. यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि आरिफ और उसके परिवार के सदस्यों ने 20 साल पहले ही यहां अपनी संपत्ति बेच दी थी और यहां से चले गए थे. फिर भी, इस मामले में जांच-पड़ताल अभी जारी है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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