Ghaziabad News: मारूफ और आयान समेत 4 का यूपी पुलिस से मुठभेड़, दो को लगी गोली

Ghaziabad Encounter News: गाजियाबाद पुलिस ने क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक एनकाउंटर के बाद गोहत्या के पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया. पुलिस की फायरिंग में दो आरोपी, मारूफ और अयान घायल हो गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:55 AM IST

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गोहत्या के संदिग्धों के बीच एनकाउंटर हुआ है. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो को जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी. घायल संदिग्धों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें सूचना मिली थी कि 3 मार्च 2026 को गोहत्या की घटना के लिए जिम्मेदार गैंग फिर से एक्टिव हो गया है और इलाके में क्राइम की प्लानिंग कर रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, इलाके में तीन चेकपॉइंट बनाए और पुलिस फोर्स तैनात की.  चेकपॉइंट के दौरान पुलिस टीम ने ABES कट और चिपियाना अंडरपास के पास एक संदिग्ध होंडा सिटी कार को आते देखा. पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार लोगों ने गाड़ी पीछे की और भाग गए. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया.

पुलिस पर किया हमला
भाग रहे संदिग्धों ने कार को कच्ची सड़क पर भगा दिया और भागने की कोशिश की. जब उन्हें लगा कि वे घिर गए हैं, तो उन्होंने जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली मार दी. घायल आरोपियों की पहचान मारूफ और अयान के तौर पर हुई है. पुलिस ने उनके तीन साथियों जोहिन, आलम और समीर को भी मौके पर घेरकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो गैर-कानूनी पिस्टल, दो खाली कारतूस, दो जिंदा कारतूस और गोकशी से जुड़ा सामान बरामद किया। घटना में इस्तेमाल की गई होंडा सिटी कार भी जब्त कर ली गई.

पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कुछ दिन पहले वेव सिटी और विजयनगर थाना इलाकों में गोकशी करने की बात कबूल की. ​​पुलिस अब इस गैंग से जुड़े दूसरे मामलों की जांच कर रही है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए ACP वेव सिटी प्रियश्री पाल ने बताया कि पुलिस को गैंग की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई. जब आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया गया. घायल आरोपियों को इलाज के लिए सेंट्रल हेल्थ सेंटर भेजा गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है.

यह भी पढ़ें:- उत्तम नगर में मुस्लिम महिला को भीड़ ने घेरा, पुलिस के सामने लगे ‘जय श्री राम’ के नारे

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

UP News Ghaziabad News Ghaziabad Encounter News

