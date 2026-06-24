Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Salaam Crime News
  • /गाजियाबाद में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, चाकुओं से गोदकर आफताब की हत्या

गाजियाबाद में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, चाकुओं से गोदकर आफताब की हत्या

Ghaziabad Aftab Murder Case: गाजियाबाद के अंकुर विहार स्थित विजय विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते आफताब की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने उस पर कई वार किए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:28 PM IST
गाजियाबाद में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, चाकुओं से गोदकर आफताब की हत्या

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UN की रिपोर्ट से मचा भूचाल! गाजा में बच्चों को निशाना बनाने का इजरायल पर आरोप
gaza conflict58 min ago
2
West Bengal Name change1 hr ago
3
Arshad Madani on Jihad2 hrs ago
4
Muharram 20263 hrs ago
5
Canada News2:57 AM IST