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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अंकुर विहार पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाली विजय विहार कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों के एक समूह ने उस युवक को घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मृतक की पहचान आफताब के रूप में हुई है. आफताब गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, आफताब किसी निजी काम से विजय विहार कॉलोनी आया हुआ था. इसी दौरान पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ युवक वहां पहुंच गए. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया.
आरोपियों ने किया चाकुओं से वार
चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपियों ने आफताब को घेर लिया और उस पर चाकुओं से कई वार किए. अचानक हुए हमले से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए. स्थानीय लोगों और परिजनों ने फौरन उसे लहूलुहान हालत में दिल्ली के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
घटना की जानकारी मिलने पर अंकुर विहार पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए हैं और आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है. साथ ही, स्थानीय लोगों से पूछताछ करके हमलावरों की पहचान करने की कोशिशें भी की जा रही हैं. मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों ने कहा, "आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है."