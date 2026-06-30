/बाइक से टच हुई कार, फिर मोहम्मद जैद को ऑफिस ले जाकर राहुल ने पीट-पीटकर मार डाला

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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के लोनी में सड़क पर हुई एक मामूली घटना के बाद एक कार मालिक ने एक युवक की जान ले ली. कार मालिक राहुल ने मोहम्मद जैद को जबरदस्ती अगवा किया, उसे अपने ऑफिस ले गया और बेरहमी से पीटा. इसके बाद जैद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
दरअसल, मोहम्मद जैद दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद लोनी का रहने वाला है. वह अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल जा रहा था. रास्ते में जैद की बाइक एक कार से टच हो गई. कार में सवार राहुल नाम के एक युवक ने बाहर निकलकर जैद और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की. इसके बाद वह जबरदस्ती मोहम्मद जैद को अपने ऑफिस ले गया, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जैद की बेरहमी से पिटाई की. जैद को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जैद की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार अस्पताल पहुंचा, वहां भारी हंगामा किया और न्याय की मांग की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
गाजियाबाद पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने कहा, "आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ज़ैद नामक लड़का जो मुस्तफ़ाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी. जिस पर उनकी कहासुनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और जैद को उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है. उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है."
आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ज़ैद नामक लड़का जो मुस्तफ़ाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था जहाँ पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी। जिस पर उनकी कहासुनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और जैद को उसके साथियों द्वारा… pic.twitter.com/2szYKxzBlQ
— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) June 29, 2026
एनकाउंटर की हो रही है मांग
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है. यूज़र्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या कथित अपराध इतना गंभीर था कि जैद की जान ले ली जाए. गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस की तरह ही, यहां भी आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की मांग हो रही है. यूज़र्स आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि कानून का राज बनाए रखने के लिए मुख्य संदिग्ध को एनकाउंटर में खत्म कर दिया जाए. एक यूज़र ने तो ऐसे एनकाउंटर की मांग करते हुए CM योगी को भी टैग किया.