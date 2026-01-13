Advertisement
पुलिस ने गोंडा में दौलत खान का किया 'हाफ एनकाउंटर', जानें पूरा मामला

Gonda Encounter News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में, नगर कोतवाली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक छोटी मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश दौलत खान को गिरफ्तार कर लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:08 AM IST

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर कोतवाली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश दौलत खान के साथ हाफ एनकाउंटर किया. आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी दौलत खान ने 24 दिसंबर को तिवारी बाजार में एक ज्वैलर की दुकान में डकैती की थी. उसके खिलाफ गोंडा के नगर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और तब से वह फरार था.

गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. देर रात नगर कोतवाली इलाके में विमौर के पास जब नगर कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया.  मुठभेड़ के दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी. उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और 40 हजार रुपये नकद बरामद हुए. आरोपी दौलत खान बरेली जिले का रहने वाला है और उसके खिलाफ रामपुर, शाहजहांपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) और गोंडा के नगर कोतवाली और देहात कोतवाली थानों में कुल सात मामले दर्ज हैं.

एसपी ने क्या कहा?
गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि देर रात मिश्रोलिया पुलिस चौकी क्षेत्र में नगर कोतवाली पुलिस और SOG टीम के संयुक्त ऑपरेशन में 25 हजार रुपये के इनामी कुख्यात बदमाश दौलत खान को गिरफ्तार किया गया. उसे इलाज के लिए गोंडा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल बदमाश के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 40 हजार रुपये नकद और चांदी के गहने बरामद हुए हैं. 

आरोपी के खिलाफ कई थाने में दर्ज था मुकदमा
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी अपने साथियों के साथ गोंडा जिले में कई दुकानों और घरों में डकैती की वारदातों में शामिल था. इस आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सात गंभीर मामले दर्ज हैं. नगर कोतवाली पुलिस इस बदमाश के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

UP News gonda news Gonda Encounter News

