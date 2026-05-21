जान पर भारी धर्म: यूपी में गैरत के नाम पर बेटियों की हत्या, हिन्दू-मुसलमान में नहीं है भेद!

Uttar Pradesh Crime News: भारत में गैरत के नाम पर बेटियों का कत्ल लंबे समय से होते आ रहे हैं. कभी युवतियों को दूसरी जाति के लड़के से प्रेम या शादी करने पर मार दिया जाता है, कभी दूसरे धर्म के युवक से प्रेम या शादी करने पर उन्हें मार दिया जाता है. यहां बेटियों की जान से ज्यादा धर्म का महत्व है. उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ दिनों में दो मामले सामने आए, जहां दो बेटियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, क्योंकि वे अलग धर्म के युवक से मोहब्बत करती थीं.

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के भक्तापुर गांव में एक 17 साल की नाबालिग हिंदू युवती संगीता की गला दबाकर उसके ही पिता हरदेव चौहान ने इसलिए मार दिया, क्योंकि संगीता पड़ोंस में रहने वाले एक मुस्लिम युवक आजाद से मोहब्बत करती थी. दूसरे धर्म के युवक से मोहब्बत करना हरदेव चौहान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी. इसी तरह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवती बेबी शब्बा को उसके ही पिता बिग्गन अंसारी ने मार डाला, क्योंकि शब्बा एक हिंदू युवक से मोहब्बत करती थी.

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पुलिस ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बक्से के भीतर मिले शव मिलने पर जांच शुरू की. इस मामले के खुलासे और आरोपियों तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है. बेबी शब्बा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. बिग्गन अंसारी ने बताया कि उसकी दो बड़ी बेटियां हिंदू समुदाय के लड़कों के साथ भागकर प्रेम विवाह कर चुकी है. शब्बा पर भी हिंदू युवक के साथ मोहब्बत करने का शक था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी.

जानकारी के मुताबिक लखनऊ में छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से शब्बा की सिर कटी लाश बरामद की गई. पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही की थी. आरोपी पिता ने अपनी 20 वर्षीय बेटी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की, फिर शव को बक्से में भरकर ट्रेन में छोड़ दिया ताकि पहचान न हो सके. लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया. अब रेलवे पुलिस ने आरोपी पिता और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है

बीते रविवार लखनऊ में छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से एक सिर कटी युवती का शव बरामद हुआ था. शव मिलने के बाद रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान ट्रेन और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बक्सा लेकर ट्रेन में चढ़ता दिखाई दिया.

पुलिस की जांच से पता चला कि मृतका की पहचान कुशीनगर जिले के सेवरही थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा घाट मुस्तकीम टोला जयपुर निवासी 20 वर्षीय सबा खातून के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो एक ऑटो चालक का नाम सामने आया, जिसने संदिग्ध व्यक्ति को तमकुही रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था.

पुलिस जब गांव पहुंची और गहराई से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक युवती के पिता बिग्गन अंसारी ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी दो बेटियां पहले ही प्रेम संबंध में घर छोड़कर जा चुकी थीं। उसे डर था कि तीसरी बेटी भी कहीं घर से भाग न जाए, इसलिए उसने बेटी को मौत के घाट उतार दिया.

आरोप है कि पिता ने धारदार हथियार से बेटी का गला काटा, सिर को गांव के किसी तालाब में फेंक दिया और शव के बाकी हिस्से को काटकर एक बक्से और झोले में भरकर छपरा-गोमतीनगर एक्सप्रेस में छोड़ दिया. हालांकि उसकी पूरी करतूत रेलवे स्टेशन और ट्रेन के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और युवती के कटे सिर की तलाश जारी है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस निर्मम वारदात को लेकर स्तब्ध हैं.