Jaunpur News: UP पुलिस ने आरिफ का किया हाफ-एनकाउंटर, लगा है संगीन इल्जाम

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रविवार देर रात मीरगंज और मछलीशहर पुलिस स्टेशनों की एक संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ के बाद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया. आरिफ पर 25 हजार का इनाम घोषित था और वह अंतर-जिला पशु तस्करी के मामलों में वांछित था. हालांकि, उसका एक साथी स्थिति का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना गोधना बाजार इलाके में हुई, जहां पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी. इसी दौरान कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दो अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जंघई की ओर भाग रहे हैं और मछलीशहर पुलिस उनका पीछा कर रही है. यह सूचना मिलते ही, मीरगंज पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर ली और चौकी खुर्द के पास उन दोनों को रोकने की कोशिश की.

पुलिस के मुताबिक, जब अपराधियों को एहसास हुआ कि वे घिर गए हैं, तो उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और आरिफ के पैर में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहा. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और एक हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस ने रखा था आरोपी पर इनाम

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरिफ लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और उस पर 25 हजार का घोषित इनाम था. वह पिकअप ट्रकों की चोरी और फिर उन वाहनों का इस्तेमाल भैंसों की चोरी करने के मामलों में भी शामिल रहा है. जौनपुर और पड़ोसी जिलों में उसके खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन और पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित आरोप शामिल हैं.

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मछलीशहर की CO ने क्या कहा?

वहीं, मछलीशहर की CO प्रतिमा वर्मा ने बताया कि पुलिस काफी समय से इस आरोपी की तलाश कर रही थी और यह ऑपरेशन एक गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि फरार साथी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि उसे बहुत जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

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