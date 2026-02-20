छोटे भाई ने बड़े भाई तारिक को काटकर आंगन में दफनाया, चाय बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा

Jhansi Murder Case: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक छोटे भाई ने मामूली झगड़े के बाद अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और लाश को अपने आंगन में दफना दिया. आरोपी ने अपने परिवार को गुमराह करने के लिए खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शक के चलते उसने पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया.
Jhansi News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा इलाके में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को घर के आंगन में दफना दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, शव बरामद कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 15 फरवरी को आरोपी मसारिक बेग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बड़ा भाई तारिक बेग 10 फरवरी से लापता है. परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन मृतक के मामा को छोटे भाई पर शक हुआ. उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मसारिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया. कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने हत्या कबूल कर ली.
ऐसे की बड़े भाई की हत्या
आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वह उठा और चाय मांगने के लिए अपने बड़े भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाने गया. इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया. आरोप है कि छोटे भाई ने गुस्से में चाकू निकाला और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने से तारिक की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने घर के आंगन में छह फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया. घटना के समय घर में सिर्फ दो भाई मौजूद थे, जबकि उनकी मां रिश्तेदारों से मिलने गई थी.
पेशे से टीचर था हत्यारा
हत्या के बाद आरोपी कई दिनों तक अकेला रहा और परिवार को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घर की खुदाई की तो शव बरामद हुआ. खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. झांसी के एसपी बीबीजीटीएस मूर्तिभी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करता है, यह पद उसे उसके पिता की मौत के बाद मिला था.