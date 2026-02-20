रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ़ कैसे रहा गया बाहर!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में संपत्ति विवाद के चलते रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत पनियरा कस्बे के शांति नगर चौराहे पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में पोते ने अपने ही दादा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल दादा को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 11 निवासी 62 वर्षीय शमीम अंसारी शांति नगर चौराहे पर अंसारी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं. शुक्रवार (20 फरवरी) अपराह्न करीब तीन बजे उनका 21 वर्षीय पोता लतीफ अंसारी दुकान पर पहुंचा, कुछ देर बाद वह अपने दादा शमीम अंसारी के पीछे गया और अचानक चाकू निकालकर उनके गले पर वार कर दिया.

हमले के दौरान शमीम अंसारी ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में भी गहरी चोट आ गई. अचानक हुई इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल पीएचसी पनियरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी लतीफ वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही थाने पहुंच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया और घायल को इलाज के लिए भेजा. मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

इस मामले के संबंध में पनियरा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है. घायल की स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है.