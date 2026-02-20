Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116976
Zee SalaamSalaam Crime Newsरमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ़ कैसे रहा गया बाहर!

रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ़ कैसे रहा गया बाहर!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में 21 वर्षीय पोता लतीफ अंसारी ने अपने ही 62 वर्षीय बुजुर्ग दादा शमीम अंसारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, हमले के बाद आरोपी पोते ने पुलिस को खुद ही जानकारी दी. वहीं, घायल अवस्था में शमीम अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:16 PM IST

Trending Photos

रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ़ कैसे रहा गया बाहर!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में संपत्ति विवाद के चलते रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत पनियरा कस्बे के शांति नगर चौराहे पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में पोते ने अपने ही दादा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल दादा को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. 

जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 11 निवासी 62 वर्षीय शमीम अंसारी शांति नगर चौराहे पर अंसारी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं. शुक्रवार (20 फरवरी)  अपराह्न करीब तीन बजे उनका 21 वर्षीय पोता लतीफ अंसारी दुकान पर पहुंचा, कुछ देर बाद वह अपने दादा शमीम अंसारी के पीछे गया और अचानक चाकू निकालकर उनके गले पर वार कर दिया.

हमले के दौरान शमीम अंसारी ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में भी गहरी चोट आ गई. अचानक हुई इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल पीएचसी पनियरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आरोपी लतीफ वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही थाने पहुंच गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पनियरा पुलिस मौके पर पहुंची, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया और घायल को इलाज के लिए भेजा. मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

इस मामले के संबंध में पनियरा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है. घायल की स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

crime newsmuslim newsLatif Ansari knife attack on grandfatherUttar Pradesh newsminority newsToday News

Trending news

crime news
रमजान में कैद कर दिए जाते हैं शैतान, तो दादा की गर्दन काटने वाला लतीफ बाहर क्यों है?
muslim news
क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील
Bihar government
Bihar News: प्रथम श्रेणी से पास किया फौकानिया और मौलवी, तो मिलेंगे 10- 15 हजार
muslim news
कब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच
sambhal honour killing case
हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार
raebareli news
कुल्हड़ बनाने वाले कारीगर शहीद को GST विभाग ने थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
Supreme Court on Murshidabad Babri Masjid
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका
Hyderabad Amberpet Tension
Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव
mp news
Jabalpur: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Rajasthan news
हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन