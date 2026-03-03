लखनऊ में बर्थडे बना मौत का जाल, 13 साल के हुनैस खान की जलकर दर्दनाक मौत

Lucknow Fire Incident: लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी में आग लगने से 13 साल के लड़के की मौत हो गई. वह तीन दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसके माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तीन नाबालिगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 13 साल का लड़का जन्मदिन मना रहा था, तभी आग लगने से एक लड़की की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने तीन लड़कों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस ने बताया कि सोमवार को लखनऊ में एक 13 साल के लड़के की अचानक आग लगने से मौत हो गई. वह अपने 3 दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में गया था. मृतक के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की. तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया गया है और उनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा, "आज देर शाम, कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि हुनैस खान नाम का एक 13 साल का लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में गया था, जहां अचानक आग लगने से उसकी मौत हो गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. मृतक का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है. 3 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर नामजद FIR दर्ज की जा रही है."
गाजियाबाद में एनकाउंटर में जिशान की मौत
इससे पहले, गाजियाबाद पुलिस ने सोमवार को एक पिछले मामले के सिलसिले में CCTV फुटेज के ज़रिए संदिग्धों की पहचान करने के बाद आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की थी. दो दिन पहले हुए हमले के लिए वॉन्टेड संदिग्ध लोनी इलाके में हुई फायरिंग के दौरान मारा गया. गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने कहा, "दो दिन पहले, लोनी पुलिस स्टेशन में एक आदमी पर हमला हुआ था, जिसके बाद हमने CCTV फुटेज देखकर हमलावरों की पहचान की. पुलिस टीम उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी."
गोली लगने से जीशान की मौत
उन्होंने आगे कहा, "आज, हमें जानकारी मिली कि वही लोग (हमलावर) फिर से लोनी आकर कोई घटना कर सकते हैं. पुलिस ने इलाके को घेर लिया और इस दौरान, बाइक पर सवार दो लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की. जवाबी फायरिंग में एक आदमी को गोली लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. उसने अपना नाम जिशान बताया. हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसका एक साथी फरार है और उसकी तलाश जारी है."