Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3013463
Zee SalaamSalaam Crime News

Maharajganj News: शादी के 9 साल बाद अंजनी गुप्ता ने मुस्लिम पति पर लगाया धर्मांतरण का इल्ज़ाम

Maharajganj News: यह मामला उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के भारत-नेपाल सीमा से लगे सोनौली कस्बे का है, जहाँ की एक हिन्दू महिला ने शादी के 9 साल बाद अपने मुस्लिम पति और ससुराल वाले पर नमाज पढ़ने, रोजा रखने और इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर दबाव डालने और मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया है.

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:01 PM IST

Trending Photos

पीड़ित महिला अंजनी गुप्ता
पीड़ित महिला अंजनी गुप्ता

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनने के बाद सालों पहले अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले हिन्दू- मुसलमान जोड़ों के बीच अब धर्म की दीवारें खड़ी हो रही है. दोनों के बीच के आपसी झगड़े और विवाद लव जिहाद बन जा रहे हैं, और पुरुष इस केस में जेल जा रहे हैं. 

ताज़ा विवाद प्रदेश के महराजगंज जिले का है. जिले से लगी भारत-नेपाल सीमा के सोनौली कस्बे के रहने वाली एक महिला नें इलज़ाम लगाया है कि उसका पति उसे जबरन इस्लाम धर्म में दाखिल कराना चाहता है. ऐसा न करने पर वो उसके साथ मारपीट करता है. 

पीड़ित महिला अंजनी गुप्ता ने बताया कि लगभग 9 साल पहले शहवान नाम के नौजवान से फोन के जरिये उसका राबता हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चला और फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली. शादी के वक्त शहवान ने कहा कि तुम हिन्दू रीति रिवाज के हिसाब से रहना, तुम्हे इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. लेकिन शादी के कुछ साल बाद जब पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया तो शहवान का व्यवहार उसके साथ बदल गया. वो उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने लगा. उस पर नमाज पढ़ने, रोजा रखने और मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर दबाव डालने लगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता ने बताया कि उसके पति की किसी अन्य लड़की से भी संबंध है, जिसके बाद अब उसके साथ उसके ससुराल वालों भी मारपीट करने लगे हैं. पीड़िता ने अपने दिए बयान में शहवान उसके भाई और पिता समेत एक अन्य पर मारपीट करने, इस्लाम धर्म कबूल करने, गाय का गोश्त खाने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं. 

अब इस मामले में पीड़ित महिला ने इन्साफ पाने को लेकर सोनौली पुलिस को तहरीर दी है. साथ ही साथ आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत भी की है जिसके बाद सोनौली पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. पूरा मामला पारिवारिक विवाद मारपीट और धर्म परिवर्तन करने के दबाव से संबंधित होने पर पुलिस ने मुलजिम शहवान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85,BNS की धारा 115 ( 2)BNS की धारा 351 (3) BNS की धारा 352 समेत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 3 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 5 ( 1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

conversionMaharajganjHindu WifeMuslim husbandlove jihaadSalaam Newsmuslim news

Trending news

Himachal Pradesh News
हिंदू संगठनों के दबाव में झुका प्रशासन, हमेशा के लिए संजौली मस्जिद पर लग जाएगा ताला!
Delhi News
लाल किला ब्लास्ट की आड़ में शरजील-उमर की जमानत टाल रही पुलिस? SC में किया बड़ा दावा
Deepak Prakash
Satire on Bihar Politics: जो एक अच्छा बाप न बन सका, वो नेता क्या बनेगा रे ?
Maharashtra news
धर्म के बाद अब भाषा के नाम पर हिंसा, मराठी न बोलने पर छात्र को पीटा; नेता जी नाराज!
UAE News. Dubai Plane Crash
दुबई एयर शो में तेजस का विनाशकारी क्रैशपा; पॉयलट की हालत को लेकर सस्पेंस बरकरार
Pakistan News
फैसलाबाद में मौत का तांडव! गैस लीक ने फैक्ट्रियों को बना दिया कब्रिस्तान, 15 की मौत
Bangladesh news
भूकंप के झटकों से थर्राया बांग्लादेश; ढाका में रेलिंग और टावर गिरने से तीन की मौत
farooq abdullah on delhi blast
कश्मीरियों को न करें टार्गेट, फारूक अब्दुल्ला ने PM मोदी समेत सभी CM को लिखा पत्र
Bihar Assembly Election 2025
5 विधायक जीताकर क्या कर लेंगे ओवैसी, कांग्रेस के इस मुस्लिम नेता ने बोला हमला
Maxico
Maxico की Fatima Bosch बनीं मिस यूनिवर्स, विवादों में रहा है करियर