UP News: मेरठ में STF का बड़ा एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी जुबैर ढेर

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश जुबैर मुठभेड़ में मारा गया. मेरठ पुलिस ने बताया कि 13 मई 2026 को थाना अलीपुर और लोहिया नगर पुलिस के साथ हुई इस कार्रवाई के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद जुबैर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मारा गया बदमाश जुबैर पुत्र रफतउल्ला, अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के ग्राम नौशा का रहने वाला था. उसका मौजूदा पता दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बताया गया है. पुलिस का कहना है कि जुबैर लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और कुख्यात मुनीर गैंग का अहम सदस्य माना जाता था. उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज थे.

ऐसे हुआ एनकाउंटर

पुलिस ने बताया कि जुबैर 24 दिसंबर 2025 को अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्या कांड में वांछित चल रहा था. इस मामले में राव दानिश हिलाल पुत्र राव जादा हिलाल वारिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस ने जुबैर के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. एसटीएफ को हाल ही में सूचना मिली थी कि जुबैर मेरठ के अलीपुर इलाके में छिपा हुआ है. इसके बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इलाके की घेराबंदी की. पुलिस टीम ने जब संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया.

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जुबैर की मौत के बाद इलाके में तनाव

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से एक बाइक, दो .32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जिंदा गोलियां बरामद की हैं. अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल किन-किन घटनाओं में हुआ था. जुबैर की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं पुलिस अब मुनीर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है.