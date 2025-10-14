Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2961851
Zee SalaamSalaam Crime News

शौहर को फंसाने के लिए नसरीन ने खुद पर चलावाई गोली, 2 गिरफ्तार

Moradabad News: नसरीन अपने पति के साथ दवाई लेने बाइक से जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उस पर गोली चला दी थी, जिससे वह घायल हो गई थी. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:25 PM IST

Trending Photos

शौहर को फंसाने के लिए नसरीन ने खुद पर चलावाई गोली, 2 गिरफ्तार

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद के थाना मुंडापांडे इलाके में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी. नसरीन नाम की महिला पर गोली चलाने की सूचना मिली थी. बताया गया कि नसरीन अपने पति के साथ बाइक से दवाई लेने जा रही थी तभी अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चला दी.

दरअसल, सोमवार दोपहर जब नसरीन अपने पति के साथ दवाई लेने बाइक से जा रही थी, तो कुछ लोगों ने उस पर गोली चला दी थी, जिससे वह घायल हो गई थी. दिनदहाड़े फायरिंग की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. पुलिस अधिकारियों ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू की तो पूरा गोलीकांड ही फर्जी निकला.

मामले में गहन जांच के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि फायरिंग में घायल हुई महिला ने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने पहले पति और कुछ लोगों को फंसाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा था. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गोली से घायल महिला को इलाज के बाद गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कही है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यासीन, हबीब और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि नसरीन की पहले से नामजद आरोपी यासीन और हबीब के साथ विवाद चल रहा था. इतना ही नहीं, नसरीन ने दोनों के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे, जो न्यायालय में विचारधीन हैं.

उन्होंने बताया कि घटना के खुलासे के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नसरीन को इलाज के बाद गिरफ्तार किया जाएगा. इसके अलावा, कुछ आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Moradabad newsMoradabad shooting

Trending news

Mohibullah Nadvi Maintenance Case
रामपुर सांसद ने की है 5 शादियां, चौथी बीवी ने किया मुकदमा; इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
Bihar Assembly Election 2025
कौन हैं महबूब आलम और कयामुद्दीन अंसारी, जिन्हें CPI(ML) ने पहले लिस्ट में दिया टिकट
Sharjeel Imam Bail Update
1 दिन पहले शरजील इमाम ने जमानत के लिए लगाई गुहार, फिर क्यों वापस ली जमानत याचिका?
Ishaq Gora on Premanand Maharaj
' बहुत नेकदिल इंसान हैं...', मुस्लिम धर्मगुरू ने Premanand Maharaj के लिए मांगी दुआ
Anees Fatima
बिहार की पहली महिला MLA,जिन्होनें देश के साथ लड़कियों को भी दिखाई आज़ादी की राह
Muslim Women on Burqa
वोट डालते वक्त नकाब हटाने का आदेश, मुस्लिम महिलाओं ने जताई आपत्ति; SP ने दी चेतावनी
Uttar Pradesh Crime News
मुजफ्फरनगर में मुंतलिब की पीट-पिटकर हत्या, बाइक टक्कर के बाद चल रही थी दुश्मनी
Azam Khan news
'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस्लामिक पार्टियों की हुंकार, यूनुस सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
Pakistan News
Pakistan एयर फॉर्स ने बलूचिस्तान में की बमों की बारिश, बिछ गई लोगों की लाशें