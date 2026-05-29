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UP News: बीवी से विवाद के बाद शाहरुख ने उठाया खौफनाक कदम, ग्राइंडर से काटा गला

Prayagraj News: प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 30 साल के शाहरुख उर्फ अतीक ने कथित तौर पर ग्राइंडर मशीन से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान था.

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: May 29, 2026, 04:18 PM IST

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UP News: बीवी से विवाद के बाद शाहरुख ने उठाया खौफनाक कदम, ग्राइंडर से काटा गला

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कैथाना मोहल्ले में रहने वाले 30 साल के शाहरुख उर्फ अतीक ने कथित तौर पर ग्राइंडर मशीन से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. शाहरुख ने देर रात करीब 2 बजे अपने घर में यह खौफनाक कदम उठाया. बताया जा रहा है कि उसने ग्राइंडर मशीन को अपने गले पर रखकर चालू कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जब परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो घर में चीख-पुकार मच गई.

परिजनों के मुताबिक, शाहरुख की शादी करीब तीन साल पहले गुलफसा नाम की महिला से हुई थी. दोनों का एक साल का बेटा भी है, जिसका बीमारी के चलते इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था. शाहरुख अपनी पत्नी को वापस घर लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और उसने परामर्श केंद्र में भी आवेदन दिया था.

पुलिस कर रही है जांच
स्थानीय लोगों के मुताबिक शाहरुख पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी एक दिन पहले ही घर लौटी थी. ऐसे में परिवार को उम्मीद थी कि दोनों के रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया.घ टना की सूचना मिलते ही यूपी पुलिस की फूलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घर और आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है.

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फूलपुर थाना प्रभारी ने क्या कहा?
फूलपुर थाना प्रभारी शेषनाथ पाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा आत्महत्या का लग रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

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