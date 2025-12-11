Advertisement
UP: 'शादी करो और इस्लाम अपनाओ', हिंदू परिवार को धमकी देने के आरोप में शाहबाज पहुंच गया जेल

Raebareli Conversion Case:  रायबरेली जिले के रहने वाले शाहबाज को एक हिंदू परिवार को धमकी देना महंगा पड़ गया है. पीड़ित परिवार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

Dec 11, 2025, 09:23 AM IST

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जबरन धर्म परिवर्तन और धमकी का एक गंभीर मामला सामने आया है. मुंशीगंज इलाके के रहने वाले देशराज कंजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पड़ोस का शाहबाज नाम का एक शख्स 29 नवंबर को उनके घर आया और उनके पूरे परिवार को धमकाया और डराया और उन पर अपनी बेटी की शादी उससे करने और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला.

शिकायत के मुताबिक, युवक शाहबाज सीधे देशराज के घर गया और परिवार पर दबाव डाला, और उनसे अपनी बेटी की शादी उससे करने की मांग की. इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर परिवार को धमकी दी कि अगर वे इस्लाम धर्म नहीं अपनाते और शादी के लिए राजी नहीं होते, तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. देशराज का इल्जाम है कि धमकी देने के दौरान शाहबाज़ ने उनका गला घोंटकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, जिससे परिवार बहुत डर गया.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने भदोखर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी शाहबाज के खिलाफ धमकी देने, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश करने और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर शाहबाज़ को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

DSP ने क्या कहा?
सीओ सदर अरुण नौहर ने बताया कि मुंशीगंज इलाके के रहने वाले देशराज कंजर ने आरोपी शाहबाज के खिलाफ भदोखर थाने में धमकी देने, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को 10 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. आगे की कार्रवाई जारी है.

