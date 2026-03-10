सहारनपुर में पुलिस ने किया नासिर का हाफ एनकाउंटर, जानें क्या हैं आरोप

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, देवबंद थाना इलाके की एक पुलिस टीम बीबीपुर रोड पर चांद कॉलोनी मोड़ के पास संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मकबरा गांव की तरफ से मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखे. पुलिस टीम ने टॉर्च जलाकर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए और अपनी बाइक मोड़कर भागने लगे.

पुलिस के मुताबिक, भागते समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और उनका पीछा किया. इसी बीच बदमाशों की बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई. इसके बाद दोनों बदमाश सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गए और फिर से फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. हमले के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर गया. पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया.

नासिर का हुआ हाफ एनकाउंटर

गिरफ्तार बदमाश की पहचान देवबंद के कस्बा मोहल्ला बेरियान निवासी इकबाल उर्फ ​​वाला के बेटे नासिर के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, दो खाली कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है. घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नासिर गोकशी के कई मामलों में वॉन्टेड था और उस पर 25 हजार का इनाम घोषित था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ बड़गांव और नानौता थाना इलाकों में गोकशी और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

पुलिस का कहना है कि फरार बदमाश की तलाश के लिए इलाके में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है. पुलिस टीमों को आसपास के इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है और वे संभावित ठिकानों पर रेड कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी फरार आरोपी हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

