प्रेग्नेंट बहू तक को नहीं बख्शा! बच्चों के खेलने को लेकर सहारनपुर में खूनी बवाल; SSP के दर पर पहुंचे महबूब खान

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके में मौजूद हाक्कम शाह कॉलोनी में बच्चों के खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है. मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने SSP से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है.

पीड़ित महबूब खान के मुताबिक घटना 7 मई की है. महबूब खान का कहना है कि बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी पड़ोसी पक्ष के लोगों ने अचानक गाली-गलौज शुरू कर दी. जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला बढ़ गया. आरोप है कि थोड़ी देर बाद पड़ोसी पक्ष के कई लोग डंडे और लोहे के सरिए लेकर उनके घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी. महबूब खान ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ भी की.

पीड़ित महबूब खान ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि विवाद इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. परिवार का आरोप है कि जब घर की महिलाएं बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई. इसी दौरान महबूब खान की गर्भवती पुत्रवधू मुस्कान की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिवार तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा, जहां उनका इलाज किया गया. पीड़ित परिवार के मुताबिक डॉक्टरों की कोशिशों से मां और नवजात दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया.

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थाने से न्याय नहीं मिला तो SSP की चौखट पर पहुंचा पीड़ित

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन अब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई. महबूब खान ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है. इसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है.