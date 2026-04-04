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मदरसा का थर्ड डिग्री देखकर भूल जाएंगे 'थाने' का थर्ड डिग्री, पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार

Saharanpur Madrasa News: सहारनपुर के गंगोह में एक मदरसे में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. आरोप है कि शिक्षकों ने बच्चे को उल्टा लटकाकर डंडे से कई बार पीटा. घटना के बाद इलाके में आक्रोश है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:13 PM IST

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मदरसा का थर्ड डिग्री देखकर भूल जाएंगे 'थाने' का थर्ड डिग्री, पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह नगर में एक मदरसे में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शिक्षक बच्चे के पैर पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छड़ी से उस पर लगातार प्रहार करता रहता है.

आरोप है कि बच्चे पर करीब 42 बार छड़ी से वार किए गए. इस दौरान बच्चा दर्द से बिलखता हुआ नजर आता है और बार-बार माफी मांगते हुए रहम की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी पुकार को नजरअंदाज कर पिटाई जारी रहती है. वीडियो में एक तीसरा व्यक्ति भी दिखाई देता है, जो कथित तौर पर इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. इस अमानवीय व्यवहार ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उठ रही है.

आरोपी को किया गया गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है. क्षेत्राधिकारी अशोक सिसोदिया के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया और आरोपित दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना जकारिया मदरसे की बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

लोगों में है गुस्सा
स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह की क्रूरता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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