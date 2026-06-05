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UP News: शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो पोस्ट करना टीचर को पड़ा भारी, BSA ने किया सस्पेंड

Sant Kabir Nagar News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अब्दुर्रहमान को शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो खिंचवाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:58 AM IST

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UP News: शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो पोस्ट करना टीचर को पड़ा भारी, BSA ने किया सस्पेंड

UP News: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को सोशल मीडिया पर वायरल हुई आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो खिंचवाई और उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया. तस्वीर वायरल होने के बाद इलाके में नाराजगी फैल गई, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की.

दरअसल, प्राथमिक विद्यालय औराडाड में तैनात शिक्षक अब्दुर्रहमान ने कुछ दिन पहले कथित तौर पर शिवलिंग पर पैर रखकर तस्वीर खिंचवाई थी. बाद में उन्होंने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर दिया. पोस्ट वायरल होते ही लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंच गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गोरखपुर जिले के बेलघाट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

 बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा?
वहीं, संतकबीरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने भी मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक अब्दुर्रहमान को निलंबित कर दिया है. बीएसए अमित कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी खलीलाबाद को सौंपी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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घटना के बाद सोशल मीडिया पर बवाल
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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